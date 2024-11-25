Директора ДК «Сатурн» наградили знаком отличия и благодарственным письмом

Директор Дома культуры «Сатурн» Василий Строилов был награждён знаком отличия и благодарственным письмом Московской областной Думы. Награду ему вручил депутат Совета депутатов Раменского городского округа Дмитрий Букликов за активную добровольческую деятельность, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Благодарю за поддержку Игоря Юрьевича Брынцалова и всех депутатов, кто помогает развивать наш родной округ и культуру. Эта награда — неожиданный, но очень ценный жест. Спасибо за доверие и за стимул продолжать работу», — написал Строилов в социальных сетях.Он также отмечает, что награждение для него стал для него полной неожиданностью. Он не рассчитывал на признание и просто исполнял свою работу.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
«Я даже не думал о благодарностях и наградах. Все произошло совершенно случайно, когда во время репетиции новогодних мероприятий Дмитрий Букликов вручил мне этот знак отличия от Московской областной Думы», — рассказал директор ДК «Сатурн».В тексте благодарственного письма подчеркивается важность его добровольной работы, в частности, связанной с поддержкой семей участников специальной военной операции.
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