Глава городского округа Раменский решил проблемы с освещением в ЖК «Березовая роща»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Во время личного приёма 11 ноября к главе района Эдуарду Малышеву обратилась инициативная группа жильцов ЖК «Берёзовая роща». Они рассказали о множестве проблем, возникших после сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, сообщает администрации городского округа Раменский.
Читайте также:«Спасибо жителям за конструктивные замечания и откровенный разговор. До окончательного решения всех заявленных проблем они остаются на контроле администрации Раменского городского округа», — написал в социальных сетях глава округа.
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