Подопечный фонда «Дари свет» встретился со школьниками Раменского

Лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна. Часто оно передается генетически, рассказала врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева. По ее словам, причины возникновения лунатизма изучены не до конца, но ученые выделяют несколько факторов, которые влияют на его развитие, среди них — стресс и высокая эмоциональная нагрузка.