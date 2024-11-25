Подопечный фонда «Дари свет» встретился со школьниками Раменского

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Молодой житель посёлка Удельная Михаил Голубев, несколько лет назад перенесший инсульт и пользующийся поддержкой благотворительного фонда «Дари свет», встретился с учениками школа №26 Раменского городского округа.
Михаил, ранее передвигавшийся на инвалидной коляске, на встрече сумел обойтись без неё.
Во встрече приняли участие школьный волонтерский отряд «Беркут», сборная школы по баскетболу и другие. Волонтёрам и спортсменам вручили благодарственные письма за помощь Михаилу. Затем состоялся товарищеский матч по баскетболу, в ходе которого Михаил сам сделала несколько бросков в кольцо. Ребята взяли с него слово, что скоро он придёт играть к ним в команду.
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«Я рыдала, когда Миша приехал без коляски. Он два с половиной месяца был на реабилитации и достиг колоссального прогресса — сам вышел из машины и медленно, с помощью мамы, пришел к ребятам. Без помощи, без подставки. Он такой борец», — поделилась учредительница фонда «Дари свет» Светлана Брюханова.
Во встрече приняли участие школьный волонтерский отряд «Беркут», сборная школы по баскетболу и другие. Волонтёрам и спортсменам вручили благодарственные письма за помощь Михаилу. Затем состоялся товарищеский матч по баскетболу, в ходе которого Михаил сам сделала несколько бросков в кольцо. Ребята взяли с него слово, что скоро он придёт играть к ним в команду.
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Лев Каштанов