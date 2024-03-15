Для абонентов МосОблЕИРЦ стартовала скидочная акция

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Для того, чтобы принять участие в акции, нужно иметь регистрацию в личном кабинете областного расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Шанс на победу получит каждый пользователь, который в период с 15 по 26 марта передаст показания счётчиков воды и/или электричества в электронном виде», — говорится в сообщении.Кроме того, для участия в розыгрыше нужно подписаться на рассылку МосОблЕИРЦ: сделать это можно в личном кабинете или в приложении в разделе «Профиль»
Более подробно об акции можно узнать по ссылке.
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