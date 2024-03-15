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Для абонентов МосОблЕИРЦ стартовала скидочная акция

15 марта 2024, 15:46
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Акция-лотерея «Передавай показания — притягивай» скидки стартовала для абонентов МосОблЕИРЦ в пятницу, 15 марта, победители получат значительную скидку на покупки в супермаркете, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Для того, чтобы принять участие в акции, нужно иметь регистрацию в личном кабинете областного расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Шанс на победу получит каждый пользователь, который в период с 15 по 26 марта передаст показания счётчиков воды и/или электричества в электронном виде», — говорится в сообщении.
Кроме того, для участия в розыгрыше нужно подписаться на рассылку МосОблЕИРЦ: сделать это можно в личном кабинете или в приложении в разделе «Профиль»


В рамках акции будет разыграно 1500 промокодов на 30% скидки в супермаркете. Розыгрыш состоится до 7 апреля. Победителей определят с помощью онлайн-генератора случайных чисел. Выигранный промокод победителю отправят на электронную почту.

Более подробно об акции можно узнать по ссылке.

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В Подмосковье устранили 370 нарушений чистоты благодаря камерам «Безопасный регион»
15 марта 2024, 16:30

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

За первую половину марта в Подмосковье устранили около 370 нарушений чистоты, попавших в камеры «Безопасный регион». Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Благодаря камерам «Безопасный регион» сотрудники ГУСТ МО с легкостью могут выявить нарушения в уборке территоий региона.

«С начала весны сотрудники коммунальных организаций исправили около 370 замечаний в содержании пространств, выявленных через камеры «Безопасный регион». Таким образом за меньшее количество времени можно проверить гораздо больше объектов. Инспекторы также оценивают качество выполнения — на мониторе отчетливо видно, приведен ли объект в порядок. Варианта не устранять нарушение у коммунальщиков нет, иначе будет сформирован штраф в упрощенном формате, а дефект все равно придется отработать», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что большая часть нарушений в марте месяце связана с невывозом снега из дворов.

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Москвичам назвали сроки наступления метеорологической весны
Метеоролог Позднякова: Весна наступит во второй декаде марта
15 марта 2024, 16:19

Фото: istockphoto.com/ValerijaP

Метеоролог Татьяна Позднякова высказала мнение о том, что весна в столицу придёт примерно во второй декаде марта.
«Я считаю, что переход температуры в начало метеорологической весны скорее всего произойдет в конце второй декады марта. Где-то это будет восемнадцатого числа, в центре Москвы может даже раньше», – заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков пообещал тёплые грядущие выходные в столице.

«Погода в Москве продолжает радовать. Стоит область высокого давления. Она будет стоять практически до воскресенья, в выходные у нас переменная облачность, солнечные дни без осадков. Днём все дни будет 6... 8 °С, ветер южный, юго-западный. Ночью -2...0 °С», — поделился в беседе с RT Цыганков.

Он добавил, что в начале следующей недели в Москве возможны осадки.

Ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля.

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В Подмосковье провели профилактические мероприятия на водных объектах
15 марта 2024, 16:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водных объектах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

В рамках профилактический мероприятий подмосковные спасатели предупредили жителей об опасности выхода на лед с наступлением тепла.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что с наступлением весны замерзшие водоемы находятся под постоянным воздействием плюсовых температур и солнечного света, из-за чего ледяная поверхность значительно слабеет и не способна удержать на себе вес человека. Ледяная корка на водных объектах неравномерна, поэтому на других участках толщина может быть разной. Работники подразделения посоветовали местным жителям соблюдать осторожность и брать с собой средства для спасения и самоспасения», — объяснил замначальника Игорь Сорокин.


Стоит отметить, что ни в коем случае не следует подвергать себя большим рискам ради улова или прогулки по льду.

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#работники
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В Подмосковье стартовало IV Всероссийское онлайн-голосование по благоустройству
15 марта 2024, 15:51

Фото: Константин Семенец

В Сергиевом Посаде губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр строительства и ЖК РФ Ирек Файзуллин торжественно дали старт IV Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«По инициативе нашего Президента с 2018 года во всех регионах осуществляется заметная поддержка малым историческим городам. А онлайн-голосование, старт которому мы сегодня даем — это еще одно важное мероприятие, его замечает каждый человек. Благодаря этому Подмосковье имеет возможность каждый год благоустраивать новые объекты.Благоустройства, как известно, много не бывает. Каждый человек хочет видеть опрятным, комфортным и двор, и сквер, и парк — такой, в котором мы сегодня находимся. Хочу сказать спасибо всем нашим неравнодушным жителям, которые голосуют. И, конечно, слова благодарности волонтерам, которые вдохновляют и сопровождают всю эту работу», — поделился Андрей Воробьёв.

Министр строительства и ЖК РФ, отметил, что Сергиев Посад является духовной столицей России.

«Всего за время реализации этой Президентской программы благоустроено уже более 111 тысяч пространств по всей России, в одном только Сергиевом Посаде — порядка 100 площадок. Вы знаете, что нашим Президентом было принято решение о продлении федеральной программы «Формирования комфортной городской среды» и конкурса лучших проектов до 2030 года. Это очень важно, потому что благоустройство таких пространств чрезвычайно востребовано», — подчеркнул сказал Ирек Файзуллин.

Кроме этого, в этом году предположительно количество участников голосования ​превысит 800 000 человек.

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#андрей воробьёв
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Депутат Мособлдумы Закиров посетил ЦОН в Одинцове
15 марта 2024, 15:45

Фото: Радио 1

Депутат Московской областной Думы Лев Закиров посетил Центр общественного наблюдения и оценил проведение процесса голосования. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1».
«Было интересно посмотреть, как проходит избирательный процесс. С одной стороны, есть понимание, что сейчас самые главные выборы, выборы президента Российской Федерации. С другой стороны, есть переживание, что могут быть разные провокации. Сейчас здесь в особенности необходимо посмотреть, как это все происходит, чтобы наши избиратели смогли сделать свой выбор, и при этом это было комфортно и доступно для всех. Хотел лично посмотреть, для меня было важно понять, какая атмосфера, жители с каким настроением приходят, как вообще готовы наши избирательные участки. Мне было важно понять, все-таки кто приходит, постарше или помоложе. Было приятно увидеть, как ребята, которые такие молодые, приходят, голосуют, стоят, фотографируются», — поделился Лев Закиров.

Депутат отметит, то по лицам людей, которые пришли голосовать, было видно что это очень радостное и важное для них событие.

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#подмосковье
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Россия поставила в ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
15 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/Alena_Zolot

Власти Центрально-Африканской Республики выразили благодарность за гуманитарную помощь российским властям, сообщают РИА Новости.
Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что Центрально-Африканская Республика входит в тройку беднейших стран мира. Практически все население страны имеет доходы на жизнь не более одного доллара в день.

«Российское зерно позволит частично решить продовольственную проблему в стране, особенно в контексте массового притока беженцев из Судана и Чада», — отметил Бикантов.
Ранее сообщалось, что решение о продовольственной помощи ЦАР было принято президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Россия - Африка», который состоялся в 2023 году в Санкт-Петербурге.

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#африка
#россия
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Мосизбирком раскрыла количество бюллетеней в урне, куда вылили зелёнку
Мосизбирком: около 100 бюллетеней находилось в урне, куда вылили жидкость
15 марта 2024, 15:32

Фото: iStock/emen Salivanchuk

Около 100 бюллетеней находилось в урне для голосования, в которую девушка вылила красящую жидкость. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель председателя Мосизбиркома Дмитрий Реут.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке в столичном районе Алтуфьево девушка вылила в урну жидкость, напоминающую зелёнку. Её арестовали на месте, возбуждено уголовное дело. Правонарушительнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Реут подчеркнул, что в результате противозаконных действий было испорчено порядка 100 уже заполненных гражданами бюллетеней.

Отмечается, что в настоящее время на участке голосование проходит в штатном режиме. Испорченную урну опечатали, бюллетени можно оставить в другой.

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Подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев
15 марта 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Для более 400 лесных пожарных Московской области оформили страховку от несчастных случаев во время несения службы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Застрахованы 413 лесных пожарных, несущих службу на 27 лесопожарных станциях Подмосковья. Сумма страховки на каждого составляет 350 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, курирующего лесное хозяйство региона.
Мурашов добавил, что страхование проводится для повышения социальных гарантий для людей, занятых на опасной и важной службе.

Страховой полис оформляется на лесных пожарных и бригадиров лесопожарных групп, трактористов лесных тракторов и водителей пожарных автоцистерн, а также прочих работников, в должностные обязанности которых входит тушение лесных пожаров.

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#лесные пожары
#пожарные
#московская область
#комлесхоз мо
#подмосковье
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На Марсе нашли гигантский вулкан, который всегда был на виду: Что известно, фото
15 марта 2024, 15:12

Фото: istock / Cobalt88

В ходе 55-й научной конференции по Луне и планетам ученые из международного Института поиска внеземного разума (SETI) сообщили, что около экватора Марса обнаружили огромный потухший вулкан.
Образование такое явное, что остаётся только гадать, как ученые его не заметили. Кадры местности доступны с 1971 года со времён миссии NASA Mariner 9. Совместно с некоторыми другими факторами область вулкана может стать целью для высадки очередного марсохода.

Как обнаружили новый вулкан на Марсе?

Исследование области в восточной части Лабиринта Ночи в экваториальной зоне Марса проводились с целью на обнаружение залежей водяного льда. Вода является кислородом для дыхания и ракетным топливом для возвращения экспедиций на Землю. До этого в регионе нашли реликтовый ледник, объёма воды которого, по предварительным данным, хватит для покрытия всего Марса сплошным слоем глубиной примерно двух метров. Таки образом, склоны вулкана могут стать целью для новой экспедиции на Красную планету.

Новый вулкан получил название Гора Ночи или Ноктис (Noctis Mons), что означает «ночь» на латыни. Его идентифицировали, как «щитовой», то есть вулкан пологой формы. По периметру расположены вулканические отложения, в том числе псевдократеры. На Земле такие вулканы расположены на Гавайях.

Фото: NASA Mars Global Surveyor
Расположение вулкана Ноктис на общем плане Марса

Размеры вулкана Ноктис

Диаметр Горы Ночи составляет порядка 250 км, а максимальная высота — чуть больше 9 м. Самый большой щитовой вулкан на Земле обнаружен на дне Тихого океана. Его диаметр составляет 650 км, а высота — 4 км. На Марсе этот вулкан стал седьмым по высоте образованием рельефа. Первое место занимает гора Олимп высотой 21 км — это самый высокий из известных объектов в Солнечной системе.

«Его открытие указывает на новое захватывающее место для поиска жизни и потенциальное направление для будущих исследований роботов и людей», — отмечается в заявлении института.

Фото: NASA Mars Global Surveyor
Вулкан Ноктис в экваториальной зоне Марса, рядом с которым могут располагаться льды

Почему вулкан не нашли раньше?

До этого участок, где обнаружили вулкан, многократно фотографировал космические аппараты, начиная со станции «Маринер-9» в 1971 году. Но вулкан оказался настолько эродирован, что до этого его не могли идентифицировать. При этом, как утверждают эксперты, это значимая находка на ландшафте Марса.

На сегодняшний день остается открытым вопрос, может ли Ноктис выбросить на поверхность хотя бы немного маглы, или геологическая активность полностью утрачена.

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