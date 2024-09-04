Руководство Раменского с мая по август провело 26 выездных встреч с жителями

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С мая по август в Раменском городском округе было организовано более 20 выездных встреч для жителей.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Малышев доложил, что с мая по август было организовано 26 встреч.
Губернатор напомнил, что на этой неделе состоятся выборы в местный Совет депутатов.
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«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. В начале мая вы взяли на себя руководство. Осенью Совет депутатов выберет главу округа. А сегодня предлагаю обсудить ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах, и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», – сказал Воробьёв.
Малышев доложил, что с мая по август было организовано 26 встреч.
Губернатор напомнил, что на этой неделе состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«У вас достаточно богатый, хороший опыт работы на муниципальном уровне в разном качестве. Вы знаете округ, тех, кто проживает там, встречаетесь с жителями. Я прошу вас и впредь это ставить в приоритет. В пятницу, субботу и воскресенье – выборы в муниципальный Совет депутатов. Надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования вами и вашей командой будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», – подчеркнул глава региона.Сообщается, что в ходе рабочей встречи Воробьёв и Малышев обсудили подготовку системы ЖКХ к зимнему периоду, благоустройство, капремонт и строительство социальных объектов.
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Лора Луганская