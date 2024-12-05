В Серебряных Прудах стартовали рейды по выявлению пьяных за рулём

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На дорогах городского округа Серебряные Пруды с начала недели проводятся массовые проверки в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей на признаки опьянения. Это крайне серьёзное нарушение правил движения, наказанием за него является штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность», — отмечается в сообщении.Массовые проверки продлятся до включительно 8 декабря.
Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах на базе ФОКа имени Героя России С.А. Фирсова состоится турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского.
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