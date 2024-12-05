Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Серебряных Прудах стартовали рейды по выявлению пьяных за рулём

В Серебряных Прудах стартовали рейды по выявлению пьяных за рулём

Фото: istockphoto.com/z1b

Фото: istockphoto.com/z1b

На дорогах городского округа Серебряные Пруды с начала недели проводятся массовые проверки в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей на признаки опьянения. Это крайне серьёзное нарушение правил движения, наказанием за него является штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность», — отмечается в сообщении.
Массовые проверки продлятся до включительно 8 декабря.



Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах на базе ФОКа имени Героя России С.А. Фирсова состоится турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского.

Читайте также:

Руководство Серебряных Прудов проведёт выездную администрацию в селе Дудино

Долголеты из Серебряных Прудов выступят на театральном фестивале в Коломне

Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
#серебряные пруды
#нетрезвый водитель
#рейды
#проверки
#гаи
#госавтоинспекция
Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков
Известный врач-диетолог Алексей Ковальков умер на 63-м году жизни
05 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/jorgeantonio

Известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала.
Уточняется, что Ковальков был противником диет, поскольку был уверен, что они не учат нас пищевому поведению и помогают похудеть лишь на короткий срок. По данным пресс-службы, врач был невероятно работоспособным и принципиальным человеком, который открыто выступал против псевдодокторов.

Последние несколько лет Алексей Ковальков боролся с тяжелой болезнью. Помимо работы в клинике, он также регулярно проводил семинары и тренинги, вел свой канал в интернете.

Читайте также:

На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп

«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»

Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США
#врач
#смерть
#здоровье
#диетолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти округа Кашира проведут выездную администрацию в посёлке Зендиково
05 декабря 2024, 14:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Приём жителей в формате выездной администрации проведёт руководство городского округа Кашира в посёлке Зендиково в ближайший вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В ходе выездной администрации жители посёлка смогут получить консультации от профильных служб жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства, социального обеспечения, а также задать вопросы по предпринимательской деятельности. Кроме того, можно будет изложить свои инициативы по улучшению городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Выездная администрация состоится по адресу: посёлок Зендиково, Банная улица, дом №6а. Мероприятие начнётся в 17:00. Принять участие во встрече смогут все желающие.

Читайте также:

В Кашире проходит муниципальный этап региональной недели математики

Для школьников Каширы провели психологический тренинг

Дорогу на ул. Верхняя Кондукторская в Кашире отремонтируют в будущем году
#кашира
#выездная администрация
#приём
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В трёх округах Подмосковья 7 декабря проведут акции по сбору вторсырья
05 декабря 2024, 14:23

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Акции по сбору вторичных ресурсов состоятся в субботу, 7 декабря, в Домодедове, Раменском и Чехове, принять в них участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жители смогут избавиться от отходов. При этом все бытовые отходы должны быть отсортированными, чистыми и компактно сложенными. Кроме того, в рамках акции будут работать фримаркеты по обмену вещами», — говорится в сообщении.
Акции будут проходить по следующим адресам: город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, стр. 28, с 10:00 до 10:20; город Домодедово, ул. Гагарина, дом №37, с 10:30 до 10:40; город Раменское, площадка напротив дома №15, корп. 1 по ул. Гурьева, с 11:00 до 13:00; город Чехов, улица 8 Марта, дом №1а, с 10:00 до 10:50.

Читайте также:

Нелегальных возчиков мусора в Подмосковье за месяц оштрафовали на 25 млн рублей

В Подмосковье ввели новую систему ликвидации навалов мусора возле баков

Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре
#сбор вторсырья
#минчистоты
#раздельный сбор мусора
#акции
#домодедово
#чехов
#раменский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Депортация или СВО»: москвичи определили судьбу мигрантов
Царьград: Москвичи предложили отправлять мигрантов на СВО или депортировать
05 декабря 2024, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Издание Царьград поинтересовалось у москвичей, стоит ли мигрантов, которые уже получили наши паспорта отправлять на спецоперацию или же их лучше депортировать.
Большинство опрошенных жителей столицы считают, что мигрантов стоит отправлять на спецоперацию.

«У нас в армии все должны служить. Вот мимо прошли, кстати. Вот он отслужил в армии, как думаете? Я думаю, что нет. А что касается СВО, у меня брат там воюет. Мы гуманитарку возим постоянно. А эти ребята, которые вон ходят, им, я думаю, вообще по барабану», — рассказал москвич.

Он считает, что мигранты приезжают в Россию и пользуются благами, но толку от них нет.

Другие москвичи считают, что мигрантов стоит отправлять не на СВО, а домой.

Читайте также:

В Татарстане заявили о необходимости тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Глава СПЧ заявил, что миграционная политика должна быть жестокой

В Новороссийске мигранты избили семейную пару и бойца СВО
#мигранты
#сво
#политика
#спч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире проходит муниципальный этап региональной недели математики
05 декабря 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проходит муниципальный этап региональной математической недели «Вершина». Мероприятие проводится в Московской области с 1 по 7 декабря, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Его цель – популяризации математики, интереса к учёным, к фактам из жизни великого русского математика Николая Лобачевского. Неделя включает три этапа. Школьный этап «Математический Олимп» состоялся 1 и 2 декабря в онлайн-формате на платформе «Моя школа». Ученикам 5-10 классов предстояло решить 10 заданий повышенного уровня сложности», – говорится в сообщении.
По итогам определят участников муниципального этапа. Будет сформирована команда, которая примет участие в муниципальном этапе «Математический Эльбрус» 6 декабря в очном формате на базе школы №7 Каширы.

Читайте также:

Дорогу на ул. Верхняя Кондукторская в Кашире отремонтируют в будущем году

Чемпион мира Александр Поветкин посетит боксёрский турнир в Кашире

Каширских долголетов приглашают на занятия по пластилинографии
#кашира
#школы
#школьники
#подмосковье
#московская область
#математика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мострансавто начался пилотный проект по внедрению электронных путевых листов
05 декабря 2024, 13:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мострансавто начался пилотный проект по использованию электронных путевых листов для выезда на маршруты. Тестирование проводится в филиале в Истре, где участвуют все водители автобусов. Мострансавто является подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Диспетчеры, контролёры технического состояния транспортных средств и механики ОТК прошли обучение работе с электронными документами. Электронный путевой лист создаётся в информационной системе «1С: УР», где фиксируются результаты медицинского осмотра водителя, маршрут движения автобуса, техническое состояние транспортного средства и другие данные.

Все электронные путевые листы передаются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), где каждому документу присваивается уникальный QR-код. Водитель может предъявить этот код при необходимости.

«Переход на электронные транспортные документы позволит снизить количество их бумажных аналогов и ускорит процесс выхода водителя на маршрут. Мы рассчитываем, что проект покажет свою эффективность и снизит нагрузку на сотрудников, которые задействованы в выпуске и приеме автобусов после работы на линии. По результатам пилотного проекта, который продлится до конца этого года, мы планируем поэтапное внедрение электронных путевых листов и в других наших подразделениях», — сказали в Мострансавто.
Сейчас предприятие обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. Кроме того, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Читайте также:

В Мострансавто завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400

На маршруты в Реутове выведут дополнительные автобусы

Семь маршрутов наземного транспорта в Москве изменят с 26 октября
#мострансавто
#проект
#предприятие
#водитель
#маршруты
#автобусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники могут посетить интеллектуально-киберспортивную школьную лигу
05 декабря 2024, 13:23

Фото: istockphoto / sasha85ru

Школьники из Подмосковья смогут поддержать финалистов Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Матчи пройдут в закрытом формате 13 декабря, а 14 декабря все желающие смогут посетить мероприятие и поддержать участников, которые будут соревноваться за денежный приз.

Пятьсот первых посетителей финала получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Arena и брендированные стикеры.

Кроме того, на мероприятии будут представлены различные активности для гостей:

Финал состоится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1.

Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал конкурс детского рисунка «Новогодний автобус»

В Подмосковье распределят гранты на компенсацию затрат по инвесткредитам

Все выступавшие на Всероссийском фестивале волоколамские артисты стали его лауреатам
#подмосковье
#конкурс
#дмитровское приз
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Князь Александр Невский: День памяти святого в 2024, история праздника и традиции
05 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Александр Невский был выдающимся российским полководцем, мудрым правителем и мыслителем, чья деятельность оказала значительное влияние на судьбу страны и народа и определила направление развития российской истории на многие века вперёд. «Радио 1» расскажет о жизни князя, о дне памяти Александра Невского и связанных с ним традициях.

История князя Александра Невского


Александр Невский — один из самых известных русских князей, оставивший значительный след в истории России. Он родился в 1221 году в Переславле-Залесском и был сыном князем Ярослава Всеволодовича.

В 15 лет Александр стал князем Новгорода и сохранял этот титул до 1259 года. Александр Невский обрёл славу благодаря двум великим победам: над шведским королём Биргером на реке Неве в 1240 году, после чего получил своё знаменитое прозвище, и над Ливонским орденом на льду Чудского озера двумя годами позднее. Кроме того, он успешно участвовал и в других битвах.

С юных лет Александр сопровождал своего отца в военных походах. Одним из таких было сражение с орденом Меченосцев в 1234 году, которое завершилось победой русских войск. В 1256 году шведы и их финноязычные союзники начали строить крепость в Нарве, которая находилась под контролем Новгорода. Александр Невский оперативно вмешался и одержал победу над шведами, предотвратив их дальнейшее продвижение на русские земли.


Молитва Александра Невского в храме Святой Софии и благословение его архиепископом перед битвой (фото: patriarchia.ru)

Жизнь и правление Александра Невского пришлись на тяжелый период в истории Руси, когда княжества были ослаблены и находились под властью Золотой Орды. Тем не менее его успешные военные действия и мудрое руководство сыграли ключевую роль в защите русских земель от внешних угроз, и его вклад в укрепление независимости страны остается значительным до сих пор.

Иконы Александра Невского


Святой Александр Невский почитается как мудрый правитель и выдающийся полководец, отдавший свою жизнь за защиту Родины в 11 веке. Он не только защищал Русь мечом, но и использовал силу Слова Божьего, обращая врагов на свою сторону.

В иконографии существует несколько каноничных изображений святого, отражающих различные аспекты его жизни. На некоторых иконах он изображен как воин в доспехах с мечом, иногда верхом на коне, что подчеркивает его военные заслуги.

Святой Александр Невский (фото: patriarchia.ru)

В других — как государственный деятель в горностаевой мантии, со свитком и шапкой Мономаха. Горностаевая мантия встречается и на изображениях святого в военной тематике, что свидетельствует о его многогранной роли.

Интересно, что традиция изображать Александра Невского на коне в мирской одежде была установлена Петром I: до этого в канонических изображениях он обычно представлен в монашеской рясе.

Особую ценность представляет мироточивая икона святого, находящаяся в Александро-Невской лавре. На ней святой изображен в полный рост, склонивший голову в молитве перед образом Троицы. Его меч в руках символизирует готовность защитить родную землю в любой момент, хоть он и просит о мире.

Когда день памяти Александра Невского


День памяти Святого Александра Невского отмечается трижды в году:

  • 13 мая — в день его рождения;
  • 12 сентября — в день переноса его мощей;
  • 6 декабря — в день его погребения.

Под пытками не назвала даже имени: как юная Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя СССР
Под пытками не назвала даже имени: как юная Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя СССР

Традиции в день памяти Александра Невского


В день памяти Александра Невского в российских церквях проходят праздничные богослужения. Верующие обращаются к святому благочестивому князю с молитвами о защите русского народа от врагов и опасностей. Воины и дипломаты особенно почитают Александра Невского, считая его своим небесным покровителем.

Особое значение этот день имеет для Санкт-Петербурга, где расположена Александро-Невская лавра — один из самых больших монастырей России, основанный Петром I в начале XVIII века. Здесь находятся мощи святого князя.

Храмы, названные в честь Александра Невского


Храмы, посвящённые Александру Невскому, являются важными историческими и культурными памятниками. Они связаны с жизнью и подвигами этого выдающегося правителя и полководца, который сыграл значительную роль в истории России.

Вот некоторые храмы из них:

  • Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге;
  • Александро-Невский собор в Вятке;
  • Собор святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде;
  • Собор Святого благоверного князя Александра Невского в Ялте;
  • Церковь Александра Невского в Даугавпилсе (Латвия);
  • Собор Александра Невского в Таллине;
  • Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии (Болгария).

Приметы и именины 6 декабря


Список примет на 6 декабря:

  • Если в булочке, испечённой в этот день и оставленной на пороге, найдётся крест, это сулит хозяину дома крепкое здоровье;
  • умные гулянья и игры на улице предвещают солнечную погоду в июне;
  • пасмурная погода 6 декабря означает метель в начале лета;
  • ясное небо со сверкающими звёздами предвещает скорое похолодание.
Кроме того, в этот день именины отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

Читайте также:

В одном ряду с Матросовым и Гастелло: история знаменитого танкиста Лавриненко

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2024: дата, икона, тропарь и история праздника

Рождественский пост в 2024-2025 году: когда начинается, суть, что можно и нельзя есть
#храм
#история
#церковь
#памятник
#икона
#традиции
#богослужения
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БТИ Московской области проведет серию выездных консультаций по гаражной амнистии в декабре
05 декабря 2024, 13:02

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

В рамках программы «гаражной амнистии» специалисты БТИ Московской области проведут серию выездных консультаций по вопросам оформления прав на гаражи, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Встречи состоятся 6, 7, 8 и 11 декабря в различных городах Подмосковья.

График встреч:

6 декабря:

  • 12:00 — ГСК «Комфорт-Авто», город Химки;
  • 12:00 — ГСК «Северо-Западный», город Шатура;

7 декабря:
  • 10:00 — ГСК «з-да Комсомолец», город Егорьевск, улица Кирпичная;
  • 11:00 — ГСПК «Касик», г. Дедовск, г.о. Истра (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);
  • 12:00 — ГСПК «Дедовск-3», г. Дедовск, г.о. Истра (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

8 декабря:

  • 11:00 — ГСК «Сокол», Одинцовский городской округ, п. Новый городок (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

11 декабря:

  • 09:30 — ГСК «Автосервис», горд Дмитров, мкр. Внуковский;
  • 09:30 — ГСК «Экскаватор», улица Пушкинская.
Кроме того, до конца декабря действует скидка 10% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области», а также сезонные скидки.

Все вопросы можно задать через форму обратной связи на официальном сайте или по телефону горячей линии: 7(498)568-88-88.

​Читайте также:

В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок

В Ступино прошло выездное заседание администрации

На выездной администрации в Котельниках обсудили отопление в домах
#городской округ
#бти
#скидки
#график
#гараж
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате