Руководство Серебряных Прудов проведёт выездную администрацию в селе Дудино

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Приём населения в формате выездной администрации проведёт руководство городского округа Серебряные Пруды в селе Дудино в четверг, 12 декабря, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В выездной администрации примут участие глава городского округа Олег Павлихин, заместители главы, а также руководители муниципальных служб и организаций», — говорится в сообщении.Мероприятие состоится в сельском Доме культуры. Начало приёма — в 16:30.
Ранее сообщалось, что члены движения «Молодая гвардия Единой России» из Серебряных Прудов в рамках донорской акции сдали кровь для нужд Зарайской больницы. Донорская кровь используется для лечения пострадавших в ДТП, пациентов с сильной кровопотерей, ожогами и травмами, онкобольных и пр.
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Лев Каштанов