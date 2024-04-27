В каширском микрорайоне Ожерелье провели субботник

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Весенний субботник провели в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, участие в нём приняли сотрудники и студенты местного отделения колледжа «Московия», а также сотрудники отдела «Ожерельевский» территориального управления администрации округа, сообщает пресс-служба муниципальных властей.
«Студенты, а также преподаватели, кураторы и сотрудники территориального отдела вместе вышли на благоустройство территории микрорайона», — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе субботника были приведены в порядок территории, прилегающие к колледжу. Работы прошли в рамках общеобластного месяца чистоты и благоустройства.
Ранее сообщалось о субботнике на территории лечебных подразделений Каширской больницы. В работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения, они очистили от сухих листьев, мусора и веток около 10 тысяч квадратных метров.
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