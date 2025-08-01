Путин подписал закон об увеличении штрафов для нерадивых родителей вчетверо

01 августа 2025, 06:03

Штрафы за неисполнение родительских обязанностей выросли до 2 тыс. рублей

Фото: Istock/stefanamer

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для родителей, уклоняющихся от обязанностей по содержанию и воспитанию детей, с прежних 100-500 рублей до 500-2000 рублей.