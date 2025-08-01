Путин подписал закон об увеличении штрафов для нерадивых родителей вчетверо
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для родителей, уклоняющихся от обязанностей по содержанию и воспитанию детей, с прежних 100-500 рублей до 500-2000 рублей.
По данным ТАСС, изменения затронули статью 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь за систематическое неисполнение родительских обязанностей — включая содержание, обучение и защиту интересов детей — предусмотрено наказание в размере от 500 до 2000 рублей. Ранее максимальный штраф составлял лишь 500 рублей.
Новые санкции распространяются на всех законных представителей несовершеннолетних. Повышение штрафов в 4 раза направлено на усиление ответственности за уклонение от базовых родительских обязательств, особенно в случаях оставления детей без присмотра, препятствования их образованию или игнорирования медицинской помощи.
Инициатива разработана Минюстом РФ для стимулирования соблюдения семейного законодательства. Анализ судебной практики показал, что прежние штрафы не оказывали достаточного профилактического воздействия на недобросовестных родителей.
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