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Глава Раменского городского округа навестил пациентку, пострадавшую от атаки БПЛА

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского района Эдуард Малышев посетил пациентку, пострадавшую в результате атаки БПЛА. В настоящее время женщина проходит лечение в Раменской больнице, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Рад сообщить, что она сейчас находится в офтальмологическом отделении и идет на поправку», — сказал Малышев.
Во время своего визита глава округа встретился с медицинскими работниками и ознакомился с состоянием здоровья пациентки. Врачи предпринимают все необходимые меры для её скорейшего выздоровления.



Кроме того, Эдуард Владимирович посетил супруга пострадавшей, которому 18 ноября исполнилось 61 год. В настоящее время он проживает вместе со своей дочерью на территории базы футбольного клуба «Сатурн» в посёлке Кратово.

Администрация Раменского района прилагает все усилия, чтобы процесс возвращения пострадавшей к нормальной жизни прошёл как можно более гладко и безболезненно.

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Студентка Раменского колледжа завоевала приз конкурса антикоррупционных проектов
19 ноября 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Екатерина Клочкова, обучающаяся третьем курсе Раменского колледжа по специальности «Право и организация социального обеспечения», заняла призовое место на Международном конкурсе творческих студенческих проектов антикоррупционной направленности, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Конкурс проводился для привлечения внимания общества к проблеме коррупции, а также в целях поддержки креативных инициатив молодёжи в разработке социальных антикоррупционных проектов в учреждениях среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.
Екатерина Клочкова представила на конкурс работу по теме «Антикоррупционная образовательная деятельность в молодёжной среде». Члены жюри отметили глубину проведённого анализа и убедительность приведённых аргументов.

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Конкурс проводился с августа по конец октября на базе Института развития профессионального образования.

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В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом «На-На» Левкиным
В Москве началось прощание с бывшим солистом «На-На» Владимиром Левкиным
19 ноября 2024, 12:05

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом сообщает ТАСС.
Проститься с артистом в большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Уточняется, что церемония продлится до 13:00 мск.

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» стало онкологическое заболевание. У Левкина был рак лимфатической системы.

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Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе завершены
19 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Одинцовском суде Подмосковья заслушали позиции сторон в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе. Речь идет о землях на территории поселка «Сады Майендорф», пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.
«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — прокомментировали журналистам.
В иске Генпрокуратуры указано, что ответчики должны были реконструировать памятник, расположенный на территории санатория Барвиха, однако работы выполнены неполностью, считает истец. Также говорится, что ответчики вступили в сговор, чтобы изъять рекреационные земли.

К иску привлекли администрацию Одинцовского района, а также Минфин, Росимущество и других третьих лиц.

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В Раменском округе провели бизнес-завтрак для предпринимательниц
19 ноября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Бизнес-завтрак для женщин-предпринимательниц организовала в Раменском городском округе партия «Единая Россия», участницы поделились историями успеха и обсудили пути развития бизнеса в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Раменский округ богат талантливыми людьми! Сегодня я познакомился с новыми для себя проектами. Например, Татьяна Лазарева представила запатентованную технологию удалённого люминофора в светотехнических энергосберегающих приборах. А Виктория создала уникальную школу «Кидс Дрим», где обучают детей по авторской методике. Желаю нашим женщинам успехов в развитии новых идей», — сказал первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков.
Отмечается, что бизнес-завтрак был приурочен к Международному дню женского предпринимательства.

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#раменский городской округ
#раменское
#единая россия
#бизнес
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Диетолог объяснила разницу между настоящей и имитированной красной икрой
Диетолог Мойсенко: имитированная икра не несет никакой пользы для организма
19 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/ruzanna

В октябре-ноябре средняя цена на красную икру составила 10 490 рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Из-за дороговизны, люди довольствуются имитацией. Но можно ли заменить настоящую икру?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщила, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.

По словам врача, в состав имитированный икры входит альгинат натрия — это своеобразные водоросли, которые приносят в наш организм большое количество натрия, хлористый кальций и красители как натуральные, так и искусственные.

«В настоящей икре есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, в составе которого все незаменимые аминокислоты. А вот икра имитированная, к сожалению, похвастаться на сегодняшний день этим не может: там ни белка, ни аминокислот, ни витаминов А, Е, Д», — отметила эксперт.

Она добавила, что имитированная икра — это некий микс из икорного сока, красителей и большого количества соли.

«К сожалению, такая икра не обогащает витаминами и микроэлементами, которые есть в настоящей икре. И мы понимаем с вами что не смотря на дешевизну такая икра не принесет пользы», — сказала Римма Мойсенко.

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#еда
#кулинария
#врачи
#диета
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Врач назвала продукт, одна ложка которого закроет все дефициты в организме
Врач Мойсенко: хватает одной столовой ложки красной икры через день для здоровья
19 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/Aleksei Isachenko

Поздней осенью и зимой в организме человека часто недостает нужных витаминов, оттого зачастую самочувствие кажется плохим и необъяснимо-странным. Однако специалисты утверждают, что всему голова – питание, которое снабжает всем необходимым. Так что же должно быть на столе, чтобы в холода чувствовать себя здоровым и бодрым?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что достаточно одной столовой ложки красной икры, чтобы восполнить все необходимое в организме.

«Фактически икры хватает одной столовой ложки через день на протяжении жизни, чтобы идеально закрывать все свои дефициты. Потому что в ней есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, внутри которого все незаменимые аминокислоты. Было бы здорово использовать 2-3 раза в неделю икру в качестве источника ценных элементов, витаминов, микроэлементов и антиоксидантов», — подчеркнула она.

По словам врача, так как красная икра является дорогим удовольствием, ее можно заменить на щучью, которая раньше считалась царской, или на икру минтая.

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#кулинария
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#врачи
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Сотрудник Росгвардии организовал мастер-класс по самбо для кадетов в Раменском
19 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Во Всероссийский день самбо прапорщик полиции Никита Разумовский, сотрудник Раменского ОВО подмосковного главка Росгвардии, провёл мастер-класс по самбо для кадетов «Гвардейского класса» в спортивном зале подшефной школы № 21, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В рамках мастер-класса кадеты узнали о правилах безопасности, изучили основы техники самбо и отработали некоторые приёмы на практике.

«Самбо – это не только спорт, но и способ самозащиты. Надеюсь, что сегодняшнее занятие было полезным для каждого ученика и освоенные несложные техники помогут им в нестандартных ситуациях», — подчеркнул сотрудник Раменского ОВО.
Прапорщик полиции Разумовский является кандидатом в мастера спорта по самбо, многократным победителем турниров по гиревому спорту и троеборью, а также тренером детской спортивной секции.

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#самбо
#раменский городской округ
#подмосковье
#мастер-класс
#росгвардия
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Каширские единороссы проверили капремонт подъезда одного из домов округа
19 ноября 2024, 11:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Качество капитального ремонта подъезда и подвального помещения одного из многоквартирных домов в Кашире проверили члены фракции «Единая Россия» вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, представителями администрации округа и местными жителями, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
Проверка была проведена в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».

«В этом году отремонтировали подъезд №4 по адресу: улица Ленина, дом 9 корпус 3. Вместе с коллегами убедились в качественном исполнении. Замечаний нет ни у нас, ни у жителей», — сказал Андрей Голубев.
Отмечается, что в рамках капитального ремонта в подъезде обновили потолок, покрыли стены декоративной штукатуркой, установили светодиодные светильники и новые почтовые ящики, а также привели в порядок входную группу.

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#единая россия
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#дом
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Для младшеклассников Каширы провели квест-игру по ПДД
19 ноября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Квест-игру по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, зеленый» провели в Кашире сотрудники ГАИ вместе с активистами отряда ЮИД школы №9 для учеников младших классов на базе Центра дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участие в квесте приняли три команды из разных каширских школ. Ребята получили маршрутный лист и за четыре этапа должны были дойти до финала, выполняя различные задания на знание ПДД», — говорится в сообщении.
В ходе квеста участники должны были правильно собрать дорожные знаки и объяснить их значение, пройти тест, разгадать ребусы, а также ответить на вопросы по оказанию медицинской помощи и наложить повязку. По итогам игры ребятам вручили тематические памятки.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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