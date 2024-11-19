Глава Раменского городского округа навестил пациентку, пострадавшую от атаки БПЛА

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Глава Раменского района Эдуард Малышев посетил пациентку, пострадавшую в результате атаки БПЛА. В настоящее время женщина проходит лечение в Раменской больнице, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Рад сообщить, что она сейчас находится в офтальмологическом отделении и идет на поправку», — сказал Малышев.
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