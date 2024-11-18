Для школьников Раменского провели занятие по безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Занятие, посвящённое безопасности на дорогах, провели для учеников 5-6 классов Ново-Харитоньевской школы №10 Раменского городского округа накануне начала каникул, особое внимание было уделено поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дети пойдут на каникулы. И безопасное пребывание детей в местах повышенной опасности — это очень и очень важно», — отметила директор школы Валентина Малкина.Занятие прошло в актовом зале школы. Ребятам показали анимационные ролики, посвящённые ключевым правилам безопасного поведения вблизи железной дороги. Зрителям напомнили, что рядом с ж/д полотном нельзя отвлекаться на смартфоны и планшеты, переходить пути можно только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора, а ждать поезда нужно на безопасном расстоянии от края платформы.
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Лев Каштанов