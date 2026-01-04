Стало известно об одной новой детали теракта в «Крокусе»
Организатор нападения в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни* незаметно подмешал наркотическое вещество трем другим исполнителям теракта. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который рассматривается во Втором Западном окружном военном суде.
Собеседник агентства утверждает, что у Фаридуни* в крови наркотик не обнаружили, потому что, как предполагается, он сам подсыпал мефедрон остальным в бутылки с водой и заставил их выпить, в том числе непосредственно перед нападением в Красногорске.
По словам источника, следствие считает Фаридуни* «самым жестоким и хитрым» среди исполнителей. Он, как утверждается, хладнокровно расстреливал посетителей, глядя им в глаза.
15 декабря сообщалось, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» впервые дал показания в суде.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов