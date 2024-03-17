Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, проголосовавших на президентских выборах

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, принявших участие в выборах президента России.
«В Подмосковье закрылись все избирательные участки. Три дня голосования, около 4 тыс. участков и 36,3 тыс. сотрудников УИКа. Спасибо всем, кто нашёл время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 млн человек. Это показатель сплочённости и неравнодушия наших жителей. Ждём результаты и верим в общую победу!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Заявления на голосование подали 780,6 тыс. человек.
В Одинцове работал Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он был открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следили за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.
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