Дмитрий Медведев возглавил комиссию СБ по комплектованию армии контрактниками

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Это следует опубликованного 20 сентября указа президента России Владимира Путина.
«Президент РФ Владимир Путин образовал в Совете безопасности РФ межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил РФ», — сообщает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения.
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Лия Мурадьян