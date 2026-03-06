До 250 тысяч километров: специалист оценил срок службы двигателей новых авто
Ресурс двигателя у большинства современных автомобилей сегодня составляет примерно до 200–250 тысяч километров пробега. Такое мнение в разговоре с «Татар-информ» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, говорить о долговечности многих машин, представленных на российском рынке, пока рано. Японские и немецкие автомобили традиционно считаются более надежными, однако их становится меньше, а обслуживание и запчасти для них становятся менее доступными.
Что касается китайских брендов, они появились на российском рынке относительно недавно — примерно четыре-пять лет назад. Этого времени, по мнению специалиста, недостаточно, чтобы объективно оценить их долговечность.
Попов отметил, что пока нет примеров таких автомобилей с пробегом около 500 тысяч километров. Максимальные показатели, которые сейчас встречаются, находятся в пределах 200–250 тысяч километров.
При этом у китайских машин есть и свои преимущества. Специалист выделил, в частности, хорошую подвеску. Однако вопросы, по его словам, пока остаются к электрооборудованию и удобству эксплуатации. Более точные выводы о надежности этих автомобилей можно будет сделать лишь после накопления достаточной статистики.
