До 250 тысяч километров: специалист оценил срок службы двигателей новых авто

06 марта 2026, 19:27

Автоэксперт назвал максимальный ресурс двигателей современных машин

Фото: Istock / Scharfsinn86

Ресурс двигателя у большинства современных автомобилей сегодня составляет примерно до 200–250 тысяч километров пробега. Такое мнение в разговоре с «Татар-информ» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.