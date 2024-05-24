«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм

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В последние годы струйный оргазм (сквирт) стал самой горячей интимной темой. Но, несмотря на свою популярность, так и остаётся необъяснимой загадкой. О нем немало пишут, но его существование до сих пор ставится некоторыми под сомнение.
Считается, что сквирт — одна из разновидностей женского оргазма, по интенсивности превосходящая многие другие. Существует ли струйный оргазм на самом деле, в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог, блогер Ольга Савская.
Во время всех оргазмов происходит мышечное сокращение. Пытаться добиться сквирта — это причинять насильственное действие на мочевой пузырь, пытаясь через него достать клитор, пояснила эксперт.
Ольга рассказала, что в ассоциации сексологов, в которой она состоит, очень часто разбирают последствия струйного оргазма.
Сексолог отметила, что до этого был «бум» на продажу курсов «по достижению оргазма», а теперь «по достижению сквирта».
Ранее Ольга Савская рассказала, почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Во время всех оргазмов происходит мышечное сокращение. Пытаться добиться сквирта — это причинять насильственное действие на мочевой пузырь, пытаясь через него достать клитор, пояснила эксперт.
Ольга рассказала, что в ассоциации сексологов, в которой она состоит, очень часто разбирают последствия струйного оргазма.
«Приходят женщины с разорванной уретрой, с недержанием, воспалительными процессами. Побочных действий очень много», — пояснила она.
Сексолог отметила, что до этого был «бум» на продажу курсов «по достижению оргазма», а теперь «по достижению сквирта».
«Продают много курсов, а то что это причиняет реальный вред женщине, никто не говорит», — заключила она.
Ранее Ольга Савская рассказала, почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова