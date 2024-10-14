Доктор наук Максимова раскрыла, как лучше защититься от вирусов-троянов

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Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что для снижения рисков заражения техники вирусами-троянами следует внимательнее относится ко всем получаемым сообщениям.
Она пояснила, что такие вирусы активируются обычно самими пользователями при открытии каких-либо файлов.
А операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев рассказал, как синхронизировать файлы между гаджетами на разных ОС.
Ранее в управлении по киберпреступности ГУВД Московской области подготовили инструкцию о том, как противостоять злоумышленникам.
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«Не следует переходить по ссылкам на незнакомые вам сайты и открывать письма от недостоверных источников. Проверьте список установленных программ и приложений и удалите те из них, которые загружены из ненадёжных источников. Установите антивирус с автоматическим сканированием. Заражение системы может произойти при передаче данных по Bluetooth, поэтому при приёме медиафайла необходимо убедиться в его безопасности», — отметила в беседе с RT Максимова.
А операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев рассказал, как синхронизировать файлы между гаджетами на разных ОС.
«Первый способ — использование облачных сервисов. Многие современные сервисы предлагают хранение данных в облаке, что позволяет легко синхронизировать их между различными устройствами. Можно использовать синхронизацию учетной записи Google — это поможет перенести на другое устройство файлы, заметки, контакты, почту и календарь. Можно синхронизировать файлы и «по-старинке» — через USB-кабель», — отметил в беседе с «Известиями» специалист.
Ранее в управлении по киберпреступности ГУВД Московской области подготовили инструкцию о том, как противостоять злоумышленникам.
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Мелисса Тимофеева