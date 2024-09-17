Доктор технаук Максимова назвала признаки слежки через веб-камеру ноутбука

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Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что одним из признаков, свидетельствующих о том, что через веб-камеру ноутбука производиться слежка, или к устройству подключились, является мигание лампочки камеры.
«Другими признаками могут быть зависание ноутбука, быстрый разряд батареи или появление новых программ, которые не устанавливал пользователь. Чтобы защитить себя от мошеннических операций и незаконных записей по веб-камере, надо соблюдать правила кибербезопасности. Не переходите на неизвестные сайты и не открывайте ссылки в сообщениях от незнакомого адресата. При скачивании программ загружайте их с официальных сайтов и внимательно изучайте перечень устанавливаемых приложений», — прокомментировала в беседе с RT специалист.
До этого сообщалось, что в Москве пройдёт II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики.
«Выставку посетят международные делегации из Индии, Китая и Ирана. Участникам форума представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров. Представители регионов смогут участвовать в диалоге по улучшению этих услуг», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
Ранее сообщалось, что проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года.
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