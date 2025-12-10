Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС вырос до 315 млн рублей

10 декабря 2025, 10:51

Фото: iStock/blinow61

Сумма задолженности Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла до 315 миллионов рублей, увеличившись на 105 миллионов за последние два месяца.





По данным «Постньюс», в октябре долг Мирошиной перед налоговой составлял порядка 210 млн рублей.





«Таким образом, за два месяца сумма выросла почти на 105 млн рублей», — говорится в материале.