Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС вырос до 315 млн рублей
Сумма задолженности Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла до 315 миллионов рублей, увеличившись на 105 миллионов за последние два месяца.
По данным «Постньюс», в октябре долг Мирошиной перед налоговой составлял порядка 210 млн рублей.
«Таким образом, за два месяца сумма выросла почти на 105 млн рублей», — говорится в материале.Напомним, известная в сети как «Матерь бложья», Александра Митрошина находится под домашним арестом по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Тверской суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста на шесть месяцев — до 1 мая 2026 года. Сама же девушка мечтает в 2026 году вернуться к обычной жизни.