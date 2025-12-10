Достижения.рф

Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС вырос до 315 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

Сумма задолженности Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла до 315 миллионов рублей, увеличившись на 105 миллионов за последние два месяца.



По данным «Постньюс», в октябре долг Мирошиной перед налоговой составлял порядка 210 млн рублей.

«Таким образом, за два месяца сумма выросла почти на 105 млн рублей», — говорится в материале.
Напомним, известная в сети как «Матерь бложья», Александра Митрошина находится под домашним арестом по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Тверской суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста на шесть месяцев — до 1 мая 2026 года. Сама же девушка мечтает в 2026 году вернуться к обычной жизни.
Элина Позднякова

