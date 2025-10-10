Трехлетнего сына блогера Лерчек выписали из больницы после операции на легких
Трехлетнего сына блогера Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) выписали из медицинского учреждения после успешно проведенной операции на легких. Об этом сообщил РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.
1 октября стало известно, что мальчик получил травму во время игры со старшим братом. Он случайно уранил на себя стол, и медики диагностировали у ребёнка пневмоторакс.
Следователь оперативно предоставил Чекалиной разрешение на посещение больницы. Эта процедура была необходима, потому что мать мальчика находится под домашним арестом.
Сотрудники ДПС помогли быстро доставить ребенка в медучреждение, и состояние малыша стабилизировалось вскоре после операции.
«Младшего сына Чекалиных выписали из больницы, теперь ему предстоит пройти курс реабилитации», — рассказал Третьяков.Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила новый счёт 33-летней блогерше Валерии Чекалиной. Сумма её задолженности перед налоговой достигла 168,8 миллиона рублей.