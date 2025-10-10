Трехлетнего сына блогера Лерчек выписали из больницы после операции на легких

10 октября 2025, 07:00

Валерия Чекалина/Лерчер (Фото: кадр видео Youtube-канала Lerchek Channel)

Трехлетнего сына блогера Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) выписали из медицинского учреждения после успешно проведенной операции на легких. Об этом сообщил РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.





1 октября стало известно, что мальчик получил травму во время игры со старшим братом. Он случайно уранил на себя стол, и медики диагностировали у ребёнка пневмоторакс.



Следователь оперативно предоставил Чекалиной разрешение на посещение больницы. Эта процедура была необходима, потому что мать мальчика находится под домашним арестом.





Мама Лерчек раскрыла, в каких условиях блогер живёт под домашним арестом

«Младшего сына Чекалиных выписали из больницы, теперь ему предстоит пройти курс реабилитации», — рассказал Третьяков.