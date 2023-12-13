Долголеты из Солнечногорска победили в Чемпионате России по фоновой ходьбе

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Команда Солнечногорских долголетов победила на Чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Торжественная онлайн-церемония чествования победителей и участников Чемпионата России по фоновой ходьбе в командном зачёте «Человек идущий» прошла 12 декабря.
Всего в финале соревнований приняли участие 11 участников проекта «Активное долголетие» городского округа Солнечногорск.
Финальный этап проходил 32 дня. За этого время участники поставили для себя цель ежедневно ходить по 25 тысяч шагов. Чтобы поддерживать друг друга и следить за выполнением была создана беседа, в которой долголеты и общались.
Солнечногорские пенсионеры смогли поставить рекорд Чемпионата- они прошли 800 000 шагов.
Стоит отметить, что долголеты с первых дней закрепились в тройке лидеров чемпионата.
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Всего в финале соревнований приняли участие 11 участников проекта «Активное долголетие» городского округа Солнечногорск.
«По несколько раз в день списывались, контролировали друг друга, мотивировали, общались. Кто-то уже к 12 часам проходил 25 000 шагов, кто-то ходил после работы до 24 часов, держа в напряжении всю команду. Кто-то рассчитал, что ему надо 5 часов в день, чтобы пройти это расстояние, и ходил равномерно. У каждого был свой график», - отметила капитан команды Ирина Воробьёва.
Солнечногорские пенсионеры смогли поставить рекорд Чемпионата- они прошли 800 000 шагов.
Стоит отметить, что долголеты с первых дней закрепились в тройке лидеров чемпионата.
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Мира Полтева