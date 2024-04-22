В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов более 80 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Более 80 человек расселили из 1,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья в 12 городских округах Московской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Жильцы авариных домов получили новые квартиры или жилищные сертификаты на покупку новой квартиры. Непригодные для жизни дома расселили в Дзержинском, Клину, Мытищах, Электростали, Рузском округе, Сергиевом Посаде, Одинцовском и Пушкинском округах, в Химках, Шатуре, Лотошине и Луховицах.«На минувшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» было расселено 36 аварийных помещений общей площадью 1 тысяча 385 квадратных метров 12 округах Московской области. Из аварийного жилья переселены 87 человек», — отметили в министерстве.
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Лев Каштанов