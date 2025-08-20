«Душил за сигареты»: В Тульской области мигранта лишили паспорта за преступления
В Тульской области 42-летний мужчина, ранее получивший российское гражданство, был лишен его по решению регионального УМВД. Основанием для такого решения послужили неоднократные нарушения им законодательства и общественного порядка. Об этом сообщает Тульская Пресса.
Мужчина, уроженец одной из стран СНГ, стал гражданином России в 2008 году и с тех пор неоднократно привлекался к ответственности. Последним инцидентом стало весеннее нападение на продавца в магазине «Ледокол» в городе Узловая.
По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина потребовал у сотрудника магазина бесплатно дать ему сигареты, а после отказа бросил в него пачку и попытался задушить. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники управления по вопросам миграции ознакомили мужчину с решением о лишении гражданства. Его паспорт был изъят и признан недействительным. До вынесения судебного приговора фигурант содержится в Центре временного содержания.
Читайте также: