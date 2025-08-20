«Душил за сигареты»: В Тульской области мигранта лишили паспорта за преступления

20 августа 2025, 16:37

У тульского мигранта отобрали российское гражданство после нападения на продавца

Фото: Istock/chaoss

В Тульской области 42-летний мужчина, ранее получивший российское гражданство, был лишен его по решению регионального УМВД. Основанием для такого решения послужили неоднократные нарушения им законодательства и общественного порядка. Об этом сообщает Тульская Пресса.