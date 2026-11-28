Два землетрясения произошли ночью у Камчатки
Возле восточного побережья Камчатки за ночь зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7 с разницей менее чем в два часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».
По словам специалистов, первое сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло в 23:02. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 232 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 38 километров под морским дном. В 00:44 примерно в тех же координатах зарегистрировали второе землетрясение магнитудой 4,7.
При этом жители населенных пунктов не ощутили подземных толчков. Как уточнили в службе, уровень сейсмичности у берегов полуострова с начала ноября ученые оценивают как средний фоновый.
Ранее сообщалось, что на Камчатке и Курильских островах в любой момент могут начать извергаться более 70 вулканов.
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