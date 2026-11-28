28 ноября 2026, 04:29

У берегов Камчатки за ночь произошли два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7

Фото: iStock/KONSTANTIN AKIMOV

Возле восточного побережья Камчатки за ночь зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7 с разницей менее чем в два часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».