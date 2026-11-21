21 ноября 2026, 04:46

Геолог Клянчин: в России могут начать извергаться более 70 вулканов

Фото: iStock/Proxima13

На Камчатке и Курильских островах в любой момент могут начать извергаться более 70 вулканов. Об этом заявил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог и сейсмолог Андрей Клянчин.