Россиян предупредили о риски извержения десятков вулканов
На Камчатке и Курильских островах в любой момент могут начать извергаться более 70 вулканов. Об этом заявил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог и сейсмолог Андрей Клянчин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, большинство этих вулканов находятся на так называемом Тихоокеанском огненном кольце — одной из самых активных сейсмических зон планеты. В Курило-Камчатском регионе действуют 68 вулканов, что составляет около 15% от всех подобных исполинов кольца. Каждый год из них извергаются от трех до пяти.
Специалист отметил, что извержения на Камчатке и Курилах могут произойти в любой момент, однако то, насколько вероятными и масштабными оно окажутся, зависят от текущей сейсмической и вулканической активности. Сейчас ученые ожидают, что активность нескольких вулканов в ближайшее время сохранится и даже усилится.
Ранее сообщалось, что землетрясение на Камчатке может пробудить древний вулкан Ксудач.
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