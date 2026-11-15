Две собаки едва не сорвали рейс в российском регионе
Две собаки едва не сорвали вылет самолета «Хабаровских авиалиний» из Нелькана в Хабаровск. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, когда лайнер начал набирать скорость на взлетно-посадочной полосе, на нее внезапно выбежали две собаки — пилотам пришлось резко тормозить. Всего в этот момент на борту находились четверо членов экипажа и 23 пассажира. В результате инцидента никто, включая животных, не пострадал. Вскоре самолет отправился в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что рейс «Аэрофлота» Волгоград — Москва задержали на два часа из-за пьяного пассажира, пригрозившего захватить самолет. Инцидент произошел 8 ноября, когда Airbus A320 готовился к вылету.
Мужчину оперативно задержали полицейские, а кинологи с собакой не нашли на борту взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Нарушителем оказался 42-летний уроженец Казахстана, ранее судимый за кражу и угрозу убийством.
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