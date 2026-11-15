Две собаки едва не сорвали рейс в российском регионе

15 ноября 2026, 11:43

Две собаки прервали взлет пассажирского самолета в Хабаровском крае

Фото: iStock/dobric

Две собаки едва не сорвали вылет самолета «Хабаровских авиалиний» из Нелькана в Хабаровск. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.