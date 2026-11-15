Пьяный пассажир угрожал захватить самолет «Аэрофлота»
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Волгоград —Москва задержали на два часа из-за пьяного пассажира, пригрозившего захватить самолет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его данным, все произошло 8 ноября, когда самолет Airbus A320 готовился вылететь из волгоградского аэропорта. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир заявил, что захватит самолет. После этого его оперативно задержали полицейские. Уточняется, что прежде мужчину уже судили за кражу и угрозу убийством.
Кинологи с собакой обследовали самолет и багаж, однако взрывчатых веществ и подозрительных предметов в салоне не нашли. Всего на борту находились 150 человек. А нарушителем оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске учебный легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.
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