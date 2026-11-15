Россиянка изнасиловала малолетнего пасынка и заявила о беременности

15 ноября 2026, 10:17

В Екатеринбурге мачеху осудят за сексуальное насилие над пасынком

Фото: iStock/zoka74

В Екатеринбурге перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в сексуальном насилии над несовершеннолетним пасынком. Об этом сообщает местное издание Е1.