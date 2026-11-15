Россиянка изнасиловала малолетнего пасынка и заявила о беременности
В Екатеринбурге перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в сексуальном насилии над несовершеннолетним пасынком. Об этом сообщает местное издание Е1.
О происходящем в семье стало известно в июне. Изначально мачеху обвинили в развратных действиях — женщина как минимум дважды домогалась мальчика. Один из вменяемых ей эпизодов произошел в 2022 году, когда ребенку еще не было 14 лет, второй случился в 2024-м, когда ему не исполнилось 16. В ходе следствия выяснилось, что мачеха могла насиловать пасынка.
Фигурантка лишь частично признала вину и утверждала, что насилия не было. На заседании она также заявила, что беременна. В настоящее время материалы дела рассматривает Чкаловский суд, обвиняемой грозит до 20 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали 39-летнего жителя города Партизанск, подозреваемого в сексуальном насилии над собственной дочерью.
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