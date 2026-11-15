В Уфе девочка попала в «чугунный плен»
В Уфе произошло ЧП с участием ребенка: девочка застряла ногой в радиаторе отопления. Подробности рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города.
По данным ведомства, во время игры ребенок нечаянно просунул ногу между секциями чугунной батареи. Самостоятельно выбраться девочка не смогла, поэтому на помощь прибыли спасатели. Они аккуратно освободили детскую ножку из «чугунного плена».
История закончилась благополучно: медицинская помощь ребенку не потребовалась. В управлении гражданской защиты Уфы отметили, что батарея осталась на месте, а юная исследовательница, как выразились в ведомстве, теперь, надеются, будет изучать ее только взглядом.
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