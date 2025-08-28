Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в соцсетях ситуационного центра транспортного перехода.
Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Ранее, днем 28 августа, на подъезде к мосту образовалась пробка примерно из 1,5 тысячи автомобилей.
Обозреватели отмечают, что в разгар отпускного сезона многие россияне планируют поездки в Крым и Сочи. К минусам путешествия на личном авто относятся длительный путь с возможной ночевкой, плохое состояние дорог и большие заторы.
Ранее сообщалось, что жительницу Забайкалья осудили на пять лет за оправдание взрыва Крымского моста.
