Движение на ж/д переезде в Дубне перекроют на несколько часов

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Железнодорожный переезд на Дачной улице в подмосковной Дубне будет перекрываться для автомобилей сегодня, 26 ноября, на три часа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В связи с ремонтно-путевыми работами движение машин через железнодорожный переезд будет закрыто с полудня до трёх часов дня. Кроме того, с 15:00 до 19:00 машины будут пропускать по одной полосе», — говорится в сообщении.Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обеспечением безопасности движения, планировать поездки заранее и выбирать оптимальные маршруты.
Ранее сообщалось, что в Апрелевке завершили монтаж пролётного строения путепровода над железнодорожными путями.
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