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Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгого перерыва

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после 19-минутного перерыва
Фото: iStock/Sergey Denisenko

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после кратковременного перекрытия, длившегося 19 минут. Информацию о ситуации оперативно опубликовал Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ограничение было введено в 00:53 по московскому времени, а уже в 01:12 транспортный поток возобновился.

В ночь с 23 на 24 марта крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.

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Ефимов день 24 марта: как сохранить здоровье и благополучие и почему в этот день рекомендуется поплакать, народные приметы
23 марта 2025, 17:04

Фото: iStock/Armands Vjaters

В народном календаре 24 марта отмечается Ефимов день. Наши предки этот день также называли Антип-зубник и Евфимий. В этот день православные христиане вспоминают о святителе Евфимии, архиепископе Новгородском, и священномученике Антипе Пергамском, которого в народе считали покровителем от зубной боли. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Aleksei Savin

Священномученик Антипа Пергамский был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви в I веке. В то время император Нерон преследовал христиан, и многие из них были казнены или изгнаны. Святой апостол Иоанн Богослов был отправлен на остров Патмос, где получил откровение о будущих судьбах мира и Церкви.

Святитель Антипа проповедовал о Христе, и его вера вдохновляла жителей Пергама отказываться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы потребовали от него отречься от веры и принести жертву, но он остался верен Господу.

За свою преданность Антипа был подвергнут жестоким мучениям и брошен в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Несмотря на невыносимые страдания, он продолжал молиться Богу и отошел ко Господу спокойно. Христиане забрали его тело и с честью похоронили. Гробница святого стала источником чудес и исцелений, особенно при зубных болях.

Святой Евфимий, архиепископ Новгородский, родился в Великом Новгороде в христианской семье. С детства изучал Божественное Писание и посвятил себя размышлениям о духовном. В 15 лет принял иноческий чин в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца.

Преподобный Евфимий отличался послушанием и мудростью не по годам. Архиепископ Симеон назначил его на должность эконома архиепископского дома. После смерти архиепископа святой удалился в Хутынский монастырь, а затем стал игуменом обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе.
Позже святой был избран архиепископом Новгородским и с ещё большим усердием предался подвигам служения, заботясь о душах паствы. Скончался в глубокой старости в 1458 году.

Приметы дня


Фото: iStock/Karel Bock

  • Ветер на Евфимия — к дождливому и холодному лету.
  • Дружный прилет птиц — к холодам и ненастью.
  • Если рыбак выловил карася без икры 24 марта, то, согласно приметам, высокой воды в мае не будет.
  • Много мышей на полях — к неурожайному году.

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Что можно делать 24 марта


Фото: iStock/PinkBadger

В Ефимов день принято начинать работы в саду — это считается благоприятным временем для начала весенних хлопот, и вся работа порадует результатом.

В этот день женщинам рекомендуется дать волю слезам, особенно если они находятся на природе или слышат кукушку. Считается, что если поплакать в этот день, то в следующем году слёз не будет.

Рекомендуется провести генеральную уборку. В этот день принято наводить порядок в доме и дворе, очищая пространство от накопившегося мусора и грязи и освобождая место для достатка и благополучия.

Что нельзя делать в этот день


  1. 24 марта не рекомендуется желать здоровья или говорить «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья, а наоборот — забрать его.
  2. Не стоит на Евфимия жаловаться на жизнь и сетовать на судьбу — по поверью, жалобы в этот день усиливают беды.
  3. Не давайте деньги в долг в этот день — вместе с деньгами уйдет удача и благополучие.

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Финские пивовары объявили забастовку
YLE: в Финляндии началась шестидневная забастовка сотрудников пивоварен
23 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/master1305

Работники пивоварен в Финляндии объявили забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Финский профсоюз работников пищевой промышленности отклонил предложение о примирении в трудовом споре. Согласно информации источника, в забастовке участвуют работники крупнейших заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff.

Окончание акций протеста, в которых задействовано около тысячи пивоваров, назначено на пятницу, 28 марта. Торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках продукции, информирует Yle.

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Россиянам напомнили о штрафе за мытье машины в неположенном месте
Юрист Тишаков: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от ₽10 тыс
23 марта 2025, 08:50

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За мытье автомобиля в неположенном месте россиянам может грозить штраф от 10 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Максим Тишаков в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, перечень мест, где запрещено мыть транспортные средства, определяется и местным законодательством. Стоит отметить, что в Москве и Подмосковье мыть машину разрешено только в специально отведенных зонах.

Эксперт рассказал, что автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли», пояснил Тишаков.

По первой статье владельцу автомобиля может грозить штраф от 100 рублей. Во втором случае сумма взыскания составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

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#нарушение
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Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
МВД: через бесплатный Wi-Fi в общественных местах аферисты распространяют вирусы
23 марта 2025, 06:27

Фото: iStock/Dragon Claws

Использование открытых Wi-Fi сетей и общественных зарядных устройств может привести к заражению смартфонов вирусами и утечке персональных данных. Об этом предупредили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Злоумышленники через вредоносное ПО способны похищать логины, пароли, банковские реквизиты, а также блокировать работу устройств. Ведомство рекомендует избегать ввода конфиденциальной информации при подключении к публичным сетям, включая доступ к финансовым приложениям.

Для минимизации рисков МВД советует не передавать документы и не авторизоваться на сайтах через общественные точки доступа. Если подключение необходимо, следует воздержаться от любых операций с платежными данными, включая вход в банковские приложения.

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В аэропортах двух российских городов ввели ограничения на полеты самолетов
Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в Саратове и Волгограде
23 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Chalabala

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал он.
Экипажи, диспетчеры и наземные службы предпринимают все необходимые меры для минимизации рисков. В настоящее время воздушные гавани полностью приостановили операционную деятельность.

Причины ограничений не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали более 300 человек после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Инциденты сопровождались столкновениями с полицией.

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