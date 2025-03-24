Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгого перерыва

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Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после кратковременного перекрытия, длившегося 19 минут. Информацию о ситуации оперативно опубликовал Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ограничение было введено в 00:53 по московскому времени, а уже в 01:12 транспортный поток возобновился.
В ночь с 23 на 24 марта крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.
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В ночь с 23 на 24 марта крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.
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Мария Моисеева