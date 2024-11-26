Движение по путепроводу в Быкове планируют запустить до конца года

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Путепровод строят у железнодорожной станции Быково, он соединит Егорьевское и Новорязанское шоссе, ход работ проверил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая развязка решит проблему заторов: водители смогут переезжать через железную дорогу буквально за несколько минут. Открыть движение по путепроводу планируем до конца текущего года», — написал Эдуард Малышев в социальных сетях.Отмечается, что сейчас работы по строительству путепровода вышли на финишную прямую. На дороге уже проведены статические и динамические испытания пролётного строения. Сейчас начинается укладка асфальтового покрытия на двух кольцевых развязках — со стороны Леволинейной улицы и Южного проспекта.
Читайте также:
Дорожные службы Московской области обустроили 125 искусственных неровностей
На строящемся путепроводе в Апрелевке смонтировали металлоконструкции пролёта
Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года
Лев Каштанов