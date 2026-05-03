Движение задержанных из-за ЧП поездов в Литве возобновилось

Поезда калининградского направления вновь движутся в Беларусь

Пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) в Telegram сообщила о возобновлении движения поездов, следовавших в Калининград и обратно. Они задержались из-за происшествия на железной дороге в Литве.





Из-за схода вагонов грузового состава на территории Литовских железных дорог ранее встали пять поездов. В частности, №360 Калининград — Адлер, №148 Калининград — Москва, №147 Москва — Калининград, №79 Санкт-Петербург — Калининград и №29 Москва — Калининград.



Как уточнили в БЖД, в 15:15 отправился со станции Гудогай поезд №147 Москва — Калининград. Следом возобновилось движение поездов №29 Москва — Калининград и №79 Санкт-Петербург — Калининград.



Белорусские железнодорожники отметили, что пассажирам задержанных составов оказывается помощь — им предоставили питание и питьевую воду, организовали медицинское сопровождение. В пунктах стоянки на станциях Гудогай и Молодечно обеспечили общественный порядок. В настоящий момент все поезда следуют по маршруту к местам назначения, подчеркнули в пресс-службе.



Движение транзитных поездов в Калининград приостановили в воскресенье после аварии в Каунасском районе Литвы, где сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии. Об этом сообщала компания «Литовские железные дороги».



