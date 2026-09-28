День рождения в США закончился перестрелкой, в которой пострадали подростки

28 сентября 2026, 03:20

В Джорджии 11 несовершеннолетних пострадали в перестрелке на праздновании дня рождения

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

Одиннадцать человек пострадали из-за перестрелки на праздновании дня рождения в американском штате Джорджия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения местной полиции.