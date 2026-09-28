День рождения в США закончился перестрелкой, в которой пострадали подростки
Одиннадцать человек пострадали из-за перестрелки на праздновании дня рождения в американском штате Джорджия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения местной полиции.
По словам шерифа округа Бибб Дэвида Дэвиса, компания молодых людей отмечала день рождения девушки. Когда их выгнали из арендованного дома, ребята перебрались в парк и устроили там вечеринку «с размахом». Отмечающих на празднике было очень много.
В какой-то момент неподалеку появилась вторая группа людей. Между собравшимися началась перепалка, которая не ограничилась грубыми словами — обе стороны конфликта достали оружие и стали стрелять друг в друга. В результате случившегося ранения получили одиннадцать несовершеннолетних.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленобласти из реки Селезнёвки достали тело неизвестного мужчины. Подробности читайте здесь.
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