Двое казахов в России избили и изнасиловали приятеля

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В Калининграде суд вынес приговор по делу двух граждан Казахстана, которые устроили истязание своим знакомым. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
Сообщается, что накануне нового года четверо мужчин распивали спиртные напитки. У них произошел конфликт. Следствие установило, что двое участников ссоры с паспортами Казахстана избили двоих оппонентов ногами, руками, табуреткой и бутылкой. Над одним из потерпевших надругались. Один из пострадавших скончался.
Суд назначил наказание в виде 9 и 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Суд назначил наказание в виде 9 и 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова