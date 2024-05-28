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Двое казахов в России избили и изнасиловали приятеля

Избившим и изнасиловавшим знакомого в Калининграде казахам назначили 9 и 12 лет
28 мая 2024, 14:35
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

В Калининграде суд вынес приговор по делу двух граждан Казахстана, которые устроили истязание своим знакомым. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
Сообщается, что накануне нового года четверо мужчин распивали спиртные напитки. У них произошел конфликт. Следствие установило, что двое участников ссоры с паспортами Казахстана избили двоих оппонентов ногами, руками, табуреткой и бутылкой. Над одним из потерпевших надругались. Один из пострадавших скончался.

Суд назначил наказание в виде 9 и 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#радио
#семьи
#напитки
#наказание
#следствие
Стало известно, сколько россиян следуют правилам кибербезопасности на работе
Опрос: Менее половины россиян следуют правилам кибербезопасности
28 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/SmileStudioAP

Исследование сервиса «Работа.ру» и IТ-компании «Киберпротект» показало, что 38% россиян следуют правилам кибербезопасности на работе.
Ещё 42% опрошенных отметили, что знают о правилах, но не всегда их соблюдают.

«10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же вовсе не пользуются компьютером», — приводит RT текст исследования.

В топе самых ответственных в этом отношении работников оказались сотрудники IТ, транспортной отрасли и сферы торговли.

Другое историческое исследование американских учёных показало, что первые английские поселенцы, прибывшие в Северную Америку, ели местных собак. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Аrkeonews, археологи обнаружили следы разделки и ударов на скелетах животных. По их словам, в те времена подобная практика не была редкостью.

Ранее опрос показал, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.

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#опрос
#исследование
#правила
#сотрудники
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Российскую ГИБДД вновь переименовали в ГАИ
Российская ГИБДД вернула прежнее название «Госавтоинспекция»
28 мая 2024, 15:29

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ). Об этом на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ сообщил руководитель ведомства Михаил Черников.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – сказал Черников.

Он также добавил, что вся документация ведется уже с учетом изменений.

ГАИ учредили в 1936 году для надзора за безопасным движением до 1998 года, а затем переименовали в ГИБДД.

Ранее в России решили обновить штраф для водителей, занимающихся так называемым «опасным вождением» и тем самым создающих угрозу для других участников движения. Термин ввели в правила дорожного движения в 2016 году, но до сих пор он не сопровождался санкциями.

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#россия
#гибдд
#гаи
#мвд
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Назван самый популярный фрукт у россиян
Исследование: Банан стал самым популярным фруктом в России
28 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/LightStock

Согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.

В топ самых любимых гражданами фруктов вошли яблоки, мандарины, апельсины, виноград, манго.

Как передаёт RT, наиболее популярным овощем в России в апреле стал картофель, который купили более 14 млн раз. При этом всего овощей и фруктов приобрели более 71 млн и 25 млн раз соответственно.

До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением. Специалист объяснила это в том числе и питанием.

«Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова говорила, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.

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#овощи
#диетолог
#фрукты
#здоровье
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Ученые нашли связь между татуировками и развитием рака
eClinicalMedicine: татуировки могут повысить риск развития лимфомы
28 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/YakobchukOlena

Наличие татуировок на теле может увеличить риск развития лимфомы. Об этом сообщает eClinicalMedicine.
Ученые провели анализ среди 11 905 человек. Они сравнили группу пациентов с диагнозом лимфома и группу без этого заболевания. Было выявлено, что риск развития рака у людей с татуировками выше на 21 процент.

Отмечается, что даже маленькая татуировка на теле может вызвать хроническое воспаление в организме, что впоследствии может привести к образованию лимфомы.

Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#больницы
#заболевания
#стационар
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Названа возможная причина технического сбоя у СДЭК
Причиной сбоя у СДЭК могла стать атака вирусом-шифровальщиком
28 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Sashkinw

Технический сбой в работе службы доставки СДЭК мог произойти из-за атаки с использованием вируса-шифровальщика. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что ответственность за произошедший сбой взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она указала, что для осуществления атаки был использован вирус-шифровальщик.

Ранее в этот день пресс-служба СДЭК сообщила, что уже третий день не может восстановить выдачу и отправку посылок клиентам из-за технического сбоя. Однако в компании уточнили, что уже существенно продвинулись в восстановлении работы.

Приостановка выдачи и отправки посылок произошла 26 мая. В компании обещали полностью возобновить работу 27 мая, однако этого не произошло.

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#хакер
#вирус
#компании
#доставка
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Названа сумма, погашенная Блиновской перед налоговой
Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налогового долга
28 мая 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей задолженности по налогам. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на материалы защиты, оглашенные в суде.
«Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей», – сказала судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции в рамках рассмотрения жалобы адвокатов Блиновской на продление ее ареста.

До этого, со слов адвоката Блиновской Наталии Сальниковой, началась процедура снятия ареста с имущества «королевы марафонов», а также ее родственников для погашения долга. Кроме того, сообщалось, что все имущество блогера выставлено на продажу.

В июле прошлого года защита Блиновской сообщала о выплате налогов на 50 миллионов рублей. Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года за неуплату налогового долга на 918 миллионов рублей.

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#россия
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#елена блиновская
#налоги
#долги
#суд
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Юрист Асабина рассказала подмосковным дачникам, как избежать новых штрафов
28 мая 2024, 14:45

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Владельцам дачных участков, чтобы не платить штраф, придётся доказать безуспешные попытки борьбы с вредоносными сорняками. Об этом предупредила младший юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина.
В Подмосковье 1 марта ввели новые штрафы за нескошенный борщевик, которые для физлиц варьируются от 20 до 50 тыс. рублей.
«Чтобы не подпасть под этот штраф, владельцу участка придется доказать, что он безуспешно пытался убрать вредоносный сорняк. Для этого необходимо иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка, а также акты выполненных работ», – пояснила юрист РИА Новости.
Помимо этого, дачникам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток по статье КоАП за выращивание наркосодержащих растений. В список таких растений традиционно входят конопля, роза гавайская и шалфей предсказателей. А в этом году в него включили мак снотворный, а также ипомею трёхцветную, известную как вьюнок.

При этом за разведение более 10 этих растений, согласно статье Уголовного кодекса, можно лишиться свободы на срок до двух лет, а за их выращивание в особо крупном размере – до восьми лет.

Кроме того, предупредила Асабина, дачники, выращивающие картофель на продажу из собственных клубней, рискуют получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью продажи урожая в специальных магазинах.

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#растения
#дачники
#штрафы
#подмосковье
#московская область
#юрист
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Диетолог раскрыла, помогает ли красное вино снижать вес
Диетолог Павлюк: красное вино помогает в профилактике деменции и диабета
28 мая 2024, 14:36

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Одно из американских исследований показало, что красное вино помогает сжигать жир и снижать вес. Выяснилось, что в красном винограде есть компонент — ресвератрол, который превращает белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что ни один из продуктов питания не может физически сжигать калории, и ресвератрол не имеет никаких удивительно целебных свойств.
«Сжигать калории помогает только дефицит калорий. Законы физики — это законы физики. Ресвератрол находится не только в красном вине, но и в шелковице, арахисе, то есть это вещество не имеет уникального нахождения только в одном красном вине. Да, ресвератрол — это антиоксидант, он полезен, но если бы у него была польза в вопросе жиросжигания, мы бы давно видели его на полках аптек в виде огромных банок и назначали его пациентам с ожирением. Доказательств, что реально ресвератрол имеет такой эффект нет оснований», — отметила эксперт.

Диетолог рассказала, что красное вино, действительно, оказывает положительное влияние на профилактику сахарного диабета и деменции, однако минусов у этого напитка намного больше.

«Из минусов красного вина можно в первую очередь сказать, что это сокращение срока жизни, влияние на печень, снижение иммунитета. Не стоит забывать, что в красном вине есть углеводы. Это ведь как сок с добавлением алкоголя, а значит — дополнительные калории. 1 грамм углеводов — 4 килокалории, 1 грамм спирта — 7 килокалорий. Люди, у которых плохая реакция на алкоголь, набирают вес», — сказала специалист.

Также собеседница напомнила, что, если пить красное вино, то не чаще двух раз в неделю, при этом должна соблюдаться допустимая дозировка: для женщин верхняя граница 250 миллилитров, для мужчин 300-350 миллилитров.

Врач рассказала про существующую в профилактической терапии «энотерапию» — лечение вином.

«У нас есть такое направление в профилактической терапии как энотерапия — лечение вином. Оно имеет место быть в санитарно-профилактических учреждениях как часть мероприятий по выздоровлению. Там дозы вина 50 — 150 миллилитров, разбавленные водой. Это как лечение минеральными водами. Всё по назначению врача», — добавила собеседница.

Однако в завершении беседы Наталья Павлюк уточнила, что сейчас в мире доказано, что любые дозы любого алкоголя негативно влияют на некоторые зоны мозга, потому вредны для здоровья человека.

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Предохраняться станет дороже: зачем в России начнут маркировать презервативы
Глава «Содействия малому бизнесу» Гришина предрекла рост цен на презервативы
28 мая 2024, 14:35

Фото: iStock/Ivan-balvan

Эксперимент по маркировке презервативов, филлеров и других видов медицинских изделий начнется в России с 1 сентября. Он продлится до 31 августа 2025 года. Каким образом это повлияет на производителей и конечного потребителя, могут ли возникнуть технические повреждения изделий в процессе маркировки и как это повлияет на цены на презервативы в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Готовы ли к эксперименту операторы системы «Честный знак?»

Эксперт считает, что презервативы — такие же хозяйственные изделия, как и многие другие. Все, что касается медицины, должно быть обязательно промаркировано. Гришина уверена, что в процессе маркировки не возникнет сложностей.

«Я думаю, что готовы, потому что они уже опробовали очень многие программы, здесь просто меняется название товара. Маркировка медицинской продукции уже идет во всю, здесь будет актуален вопрос изменения кода и налаживания инструкций для производства. Ни более того.»
Росздравнадзор получит полный доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров и полномочия по блокированию оборота тех медицинских изделий, к качеству которых возникли вопросы.

Что это может повлечь за собой для производителей?

Собеседница «Радио 1» считает, что на процессы будет влиять, в каком тестовом режиме будет запущена маркировка.

«Уже есть программа компенсации затрат на покупку маркировочного оборудования и рассрочка для предпринимателей. Скорее всего, здесь будет маркировка QR-кодом, который будет наноситься на каждое изделие».

Изделие должно быть целостным и прочным, может ли чисто теоретически аппарат по нанесению маркировки повредить презерватив в процессе установки QR-кода?

Гришина сообщила, что здесь исключены ошибки в производственном цикле, а технологический процесс в итоге будет выстроен максимально эффективно с учетом всех нюансов.

«Может код действительно будет наноситься на коробку, а не на каждый презерватив в отдельности. Здесь есть технологические нюансы. Почему эта программа экспериментальная? Потому что какие-то моменты дорабатываются уже в процессе. Естественно, порча изделия недопустима. Маркировка — это своеобразный знак качества, подтверждающий, что это изделие безопасно. Никто не заинтересован в том, чтобы маркировка нарушила целостность самого изделия».

А если возникнет ситуация, что аппарат повреждает презерватив и происходит зачатие. К кому тогда обращаться?

«Ни к кому. Какой-то процент брака есть всегда, даже без нанесения маркировочнорго кода. Здесь я не думаю, что маркировка сможет влиять на качество изделия и делать его технически непригодным. Процесс нанесения кода — это не горячая сварка, а просто прикрепление наклейки», — подчеркнула председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу».

Какие положительные стороны обеспечивает покупателю маркировка презервативов?


«Во-первых, прослеживаемость. Чтобы не было теневых схем в обороте продукции. Во-вторых, все, что касается здоровья, должно проходить через маркировку. Каждый нормальный потребитель должен быть заинтересован, чтобы товар, который ему продают, включая презервативы, был надлежащего качества. Маркировка именно это и показывает», — считает Гришина.

Повлияет ли маркировка на цену?


Здесь собеседница «Радио 1» однозначно констатировала, что да. Цены на презервативы подрастут.

«Конечно повлияет. Любая маркировка влияет на цену. Хотя маркировочная марка и стоит на сегодняшний день 60 копеек, но если бы к ней не было плюсом оборудование, человеческий ресурс, который обслуживает маркировку, то на цену бы это особо не влияло. Компенсационные мероприятия не покрывают стопроцентно затраты предприятий на налаживание технологических условий для маркировки».

Могут ли в силу этих причин начать появляться теневые схемы оборота презервативов?


«Я думаю, что нет, потому что это производство. Маркировка немного повысит стоимость изделий, но несущественно. Эти расходы более-менее растворятся во всем производственном процессе», — высказала мнение Гришина.

Вы оцениваете данный эксперимент как положительный?


Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» высказалась неоднозначно, выделив как положительные, так и отрицательные стороны маркировочного процесса.

«Я не оцениваю как положительный. По большому счету это отсечет именно теневую продукцию. Все, что касается здоровья, оно должно контролироваться, но я бы поспорила с самой системой, которую предлагает «Честный знак». Она все-таки пока еще очень экспериментальная, все проблемы ложатся на плечи бизнеса без возможности предъявления претензий. Скажем так, это добровольно-обязательный порядок. В медицинской сфере это нужно, потому что это нормальная практика охраны здоровья человека, но вопрос, как это делается? Сама идея хорошая, но вопрос — как маркировка применяется на практике и не носит ли она формальный характер?»

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#маркировка
#медицина
#продукция
#презерватив
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