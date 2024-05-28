«Завели в подвал и избили»: В Уфе кадет стал жертвой издевательств старшекурсников

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В Уфе кадета местной школы-интерната избили старшеклассники. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что в конце учебной недели курсанты завели подростка в подвал. Из него он вышел с сотрясением мозга, разрывом связок и синяками. Он рассказал, что его попытались поджечь, используя дезодорант.
Родители парня обратились в полицию. Ребята заявили, что просто играли. Руководство школы заняло аналогичную позицию. Несмотря на это, одного из парней отчислили.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Родители парня обратились в полицию. Ребята заявили, что просто играли. Руководство школы заняло аналогичную позицию. Несмотря на это, одного из парней отчислили.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова