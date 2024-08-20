Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Двое юных жуковчан получили жилищные сертификаты

Двое юных жуковчан получили жилищные сертификаты

20 августа 2024, 19:48
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Замглавы городского округа Жуковский Юлия Степанова вручила жилищные сертификаты детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сертификаты получили Алексей Ананин и Валерия Горчакова. Алексей окончил колледж «Московия» и сейчас работает по специальности. В поиске жилья ему помогает старшая сестра. Валерия закончила второй курс медицинского колледжа в Москве. Определиться с выбором места жительства ей помогают бабушка и тетя», – говорится в сообщении.
Сертификат даёт право на однократное получение выплаты для приобретения благоустроенного жилья в собственность на территории Московской области.



Заместитель главы пожелала Алексею и Валерии счастья в новом жилище.
«Пусть в стенах ваших новых квартир будут только радостные моменты, пусть они станут для вас настоящим домом», – сказала Степанова.
Ребятам нужно реализовать свои сертификаты в течение двух месяцев. Они рассказали, что присматривают квартиры именно в Жуковском.

Читайте также:

В Жуковском состоялся Совет директоров предприятий города

В Жуковском открыли мемориальную доску лётчику-испытателю Александру Крутову

В Жуковском увеличат и обновят детские площадки
#жуковский
#дети-сироты
#жилище
#сертификат
#подмосковье
#московская область
#жильё
#квартиры
Стало известно, какие регионы РФ постигнет аномальная летняя жара
Синоптик Позднякова: Жара будет в Калининградской и Ленинградской областях
20 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/castenoid

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.
По её словам, в этих регионах ожидается жара в районе 30°C.

«Высокая температура будет наблюдаться на западе европейской части России: Калининградская, Ленинградская области. В августе 30-градусная температура является скорее исключением из правил. Такие волны тепла захватят первые числа сентября. Во всяком случае 1 и 2 сентября прогнозируется аномально жаркая погода — на 2-3°C выше климатической нормы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин заявлял, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.

Читайте также:

Синоптик Ильин раскрыл, сколько продержится тёплая погода в Москве

Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Синоптик Леус спрогнозировал возвращение жары в Москву
#жара
#погода
#температура
#лето
#россия
#калининград
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира
Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для будущего чемпионата мира
20 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/kicsiicsi

Победительница первого в истории чемпионата Европы по сексу заявила, что обязательно примет участие в предстоящем чемпионате мира, а также раскрыла свою победную тактику. Об этом пишет Daily Star.
Примечательно, что главной особенностью предстоящего чемпионата станет присутствие более ста зрителей. 27-летняя Мария Задравец из Хорватии отметила, что данное обстоятельство мотивирует еще больше, она также готова защищать свой титул победительницы 2023 года перед живой аудиторией.

По ее словам, победная тактика заключается в прикладывании огромных усилий. Задравец заключила, что большее количество присутствующих на соревновании вызывает значительное волнение, что, в свою очередь, влияет на качество действий.

Чемпионат мира по сексу 2024 года, организованный Шведской секс-федерацией, состоится в Стокгольме 28 сентября.

Читайте также:

Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей

«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой

Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа
#секс
#качество
#чемпионат мира
#скандал
#любовь
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Водолацкий заявил о желании иностранцев переехать из западных стран в РФ
20 августа 2024, 19:37

Фото: iStock/macky_ch

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что многие люди русского происхождения, проживающие в западных странах, хотят переехать в Россию в целях безопасности.
Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

«В наши посольства, консульства обращается огромное число людей. Это потомки первой волны мигрантов после Октябрьской революции. Они потеряли язык, связь со своей родиной, но они сегодня столкнулись с тем, что на Западе полностью извращаются все семейные ценности, пропагандируется насилие, жестокость. И люди начинают искать, как обезопасить себя и своих детей, просят дать им возможность переехать в Россию», — пояснил в беседе с Газета.ру Водолацкий.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.

Читайте также:

По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран

Рогов о новом указе Путина: Россия становится спасительным ковчегом для нормальных людей

Американская многодетная семья получила временное убежище в РФ
#россия
#владимир путин
#президент
#многодетная ценности
#указ
#язык
#люди
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волонтёры Подмосковья отправили ещё 20 тонн гуманитарной помощи курянам
20 августа 2024, 19:12

Фото: Волонтёры Подмосковья

«Волонтёры Подмосковья» отправили вторую фуру с помощью жителям Курской области в рамках регионального проекта «Доброе дело», поддержанного губернатором Андреем Воробьёвым.
Курянам направлены питьевая вода, средства личной гигиены, чай, кофе, сладости, сухие каши, лапша и супы, матрасы, новая одежда и обувь, чайники, электроплиты, генераторы и многое другое. Это уже 150 рейс в рамках региональной акции «Доброе дело».

В Московской области был объявлен специальный сбор «Курск, мы рядом!». Помимо основных 86 пунктов приёма гуманитарной помощи, в городских округах открыли ещё 83 дополнительных точек. Всю неделю жители Подмосковья приносили туда самое необходимое, а добровольцы собрали груз на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу волонтеров Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
«Акция нашла отклик в сердцах жителей Подмосковья, так как речь идёт о наших соотечественниках, в дома которых пришло несчастье. Жители региона собрали более 60 тонн за очень короткие сроки. Наши волонтёры каждый день работали в распределительном центре Балашихи, сортируя и упаковывая собранные товары, чтобы скорее отправить следующий рейс в Курскую область. Мы понимаем, насколько сейчас актуальна эта помощь, поэтому продолжаем эту работу», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Подмосковье также разместило у себя эвакуированных из Курской области, которые были вынуждены покинуть дома. Большая часть из них – дети. Также добровольцы собирают и доставляют адресную помощь для приехавших из Курска, чтобы их пребывание в Московской области было максимально комфортным.

Читайте также:

Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья

В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области

Из Подмосковья отправили первую фуру с гуманитарным грузом в Курскую область
#екатерина швелидзе
#волонтёр
#гуманитарная помощь
#подмосковные стройки
#московская область
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр Глухова назвала негативные последствия влияния интернета на здоровье
20 августа 2024, 18:44

Фото: iStock/Wpadington

Психиатр, детский психиатр Юлия Глухова заявила, что интернет и соцсети оказывают негативное влияние на психику, провоцируя стресс и развивая зависимость от гаджетов.
«Из возможных последствий — развитие зависимости от социальных сетей и интернета и как следствие — снижение качества жизни. Избыточное нахождение в интернете и поглощение там всевозможной негативной информации может привести к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

По её словам, особенно уязвимы к интернету и соцсетям дети и подростки, поскольку их психика ещё в стадии формирования, а значит она больше подвержена вышеперечисленным негативным факторам.

А психолог, психиатр Алексей Вилков перечислил основные симптомы депрессии, к которым отнёс нарушение сна, сбои иммунной системы, нарушение метаболизма и набор веса, сильные эмоциональные качели, а также нежелание ухаживать за собой.

«Многие считают, что у них просто апатия, лень или усталость, что можно списать на активную рабочую деятельность. Но усталость, общая подавленность вскоре проходят, хандра лечится с помощью приёма витамина D. А вот преодолеть настоящую депрессию крайне тяжело. Это серьезное психическое заболевание, мешающее человеку жить», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявлял, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.

Читайте также:

Нарколог Холдин предупредил о риске внезапной смерти от энергетиков

Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз

Психиатр Кузнецов назвал признаки канцерофобии
#психолог
#дети
#подростки
#врач
#нарушение
#следствие
#психиатр
#интернет
#соцсети
#депрессия
#здоровье
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео, как водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки
SHOT: В Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки
20 августа 2024, 18:33

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки. Женщина родила мальчика, пока машина стояла на светофоре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Водитель Яндекс Go Толиб Набиев из Таджикистана приехал на заказ к метро. Беременная женщина ехала с мужем, она села сзади, супруг спереди.

Однако за 700 метров до роддома женщина поняла, что рожает. Водитель не растерялся и вместе с мужем беременной помог принять роды, пока машина стояла на светофоре. Толиб довёз новорождённого и его родителей до роддома, где вызвал медиков.




По словам таксиста, он и роженица были спокойны, однако произошедшее шокировало супруга роженицы. Водитель надеется, что данный случай станет хорошим примером для других водителей в подобных ситуациях.

Читайте также:

Выплату на новорождённого в Подмосковье получили более 35,5 тыс. человек

России грозит дефицит таксистов

Семьям в России будут платить за стаж в браке

#роды
#такси
#метро
#роддома
#женщина
#яндекс
#водитель
#машина
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьям в России будут платить за стаж в браке
Госдума дорабатывает законопроект о выплатах семьям за брачный стаж
20 августа 2024, 18:21

Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме активно дорабатывают проект закона о выплатах россиянам за вступление в брак и за его длительность. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Мы стремимся уравнять права на денежные выплаты за брачный стаж. Кроме того, планируем вводить поощрения за непрерывный брак, начиная с 20 лет и далее», – отметил Нилов.

Депутат пояснил, что необходимо разработать четкий механизм для осуществления таких выплат. Пока решают, будет ли сумма поступать супругам отдельно или на общий счет, добавил председатель.

Нилов заверил, что работа над законопроектом продолжится. Депутаты обещают разрешить все недостатки к осенней сессии.

Читайте также:

IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах

Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов

В РФ заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 31,4 процента
#работа
#права
#выплаты
#депутаты
#брак
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах
20 августа 2024, 18:02

Фото: iStock/dusanpetkovic

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.
По его словам, цели у таких хакеров благие, однако сейчас их деятельность не совсем легальна, так как любое вмешательство в код считается преступлением.

«Тут требуется юридическая поддержка. Никто никогда не думал, что это когда-то потребуется. Белые хакеры так называются, потому что они, не спрашивая никого, ищут ошибки, но не распространяются об этом, а сообщают разработчикам программного обеспечения», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

А специалист по кибербезопасности и IT Алексей Курочкин отметил относительную безопасность использования Wi-Fi-роутеров с предустановленным VPN.

«Можно включить VPN на телефоне и с него раздать Wi-Fi. Безопасность данных в этих случаях зависит от качества самого сервиса — крупные приложения не занимаются каким-либо дублированием трафика. В приложении могут быть скрытые функции, которые могут «вылавливать» пароли от нужных сайтов. В этом отношении использование VPN на уровне роутера является более безопасным», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Курочкин.

Ранее координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что в интернете должно соблюдаться право личности на приватность и неприкосновенность.

Читайте также:

В Московской области началось голосование за доступный интернет

Россиянам раскрыли, как соблюсти баланс приватности и безопасности в Сети

Россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалиста и учёного
#безопасность
#голосование
#приложения
#it
#профессии
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли птенца дикой пустельги
20 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Птенца-слётка дикой пустельги обнаружили прохожие на улице в подмосковном Пушкине, птицу выходили специалисты Пушкинской ветеринарной станции, сообщат пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Птенец выглядел ослабевшим, он нуждался в помощи, и ветеринары взялись за его спасение. Пустельга — это маленькая хищная птица из семейства соколиных, у этих птиц особый рацион, поэтому угодить слётку было нелегко, однако ветеринары справились», — говорится в сообщении.
На ветстанции птенец вырос, окреп и научился жить самостоятельно. После этого птицу выпустили на волю.

В министерстве напомнили, что если на земле оказался птенец, который выглядит здоровым, не нужно поднимать его: скорее всего, его родители где-то поблизости и успешно заботятся о нём. Но если у птенца сломано крыло или есть какие-то другие повреждения, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Читайте также:

Подмосковных водителей предупредили об активизации лосей

В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку

Химкинские ветеринары спасли редкую летучую мышь
#пушкино
#птица
#птицы
#животное
#животные
#ветеринары
#минсельхозпрод мо
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф