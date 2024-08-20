Двое юных жуковчан получили жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Замглавы городского округа Жуковский Юлия Степанова вручила жилищные сертификаты детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сертификаты получили Алексей Ананин и Валерия Горчакова. Алексей окончил колледж «Московия» и сейчас работает по специальности. В поиске жилья ему помогает старшая сестра. Валерия закончила второй курс медицинского колледжа в Москве. Определиться с выбором места жительства ей помогают бабушка и тетя», – говорится в сообщении.Сертификат даёт право на однократное получение выплаты для приобретения благоустроенного жилья в собственность на территории Московской области.
Заместитель главы пожелала Алексею и Валерии счастья в новом жилище.
«Пусть в стенах ваших новых квартир будут только радостные моменты, пусть они станут для вас настоящим домом», – сказала Степанова.Ребятам нужно реализовать свои сертификаты в течение двух месяцев. Они рассказали, что присматривают квартиры именно в Жуковском.
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Лора Луганская