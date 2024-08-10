В Жуковском состоялся Совет директоров предприятий города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
В Жуковском в субботу состоялся Совет директоров предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Заседание проводили глава округа Борис Аубакиров и научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышёв. Также в мероприятии приняли участие замминистра образования Московской области Сергей Куколев, депутат Госдумы Роман Терюшков и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Главной темой обсуждения был вопрос о развитии системы среднего специального образования и подготовки кадров на базе колледжей и техникумов Жуковского.
Кроме того, в рамках заседания были представлены новые члены Совета директоров. Также от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова была вручена грамота «За активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции» гендиректору ЛИИ им. М.М. Громова Евгению Пушкарскому и благодарность Мособлдумы и нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник торговли Московской области» гендиректору компании «Векпром» Вадиму Фролову.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Помимо прочего, на заседании затронули тему празднования предстоящего Дня города. Мероприятия состоятся 24 и 25 августа. Более подробная информация о местах проведения и содержании праздничных мероприятий будет в скором времени представлена в социальных сетях Аубакирова и администрации города, а также на её официальном сайте.
Отмечается, что заседание проходило в школе микрорайона №5, которая готовится к открытию 1 сентября. Членам Совета директоров показали помещения нового учебного заведения и представили уровень готовности объекта к сдаче. Здание площадью около 17 тысяч кв. м. состоит из четырёх этажей, в нём предусмотрены учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовая с пищеблоком.
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Анастасия Чинкова