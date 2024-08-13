В Жуковском открыли мемориальную доску лётчику-испытателю Александру Крутову

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Мемориальную доску, посвящённую Герою России, лётчику-испытателю Александру Крутову, открыли в Жуковском по адресу: улица Солнечная, дом №4 — там лётчик жил с 2011 по 2023 гг., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное открытие состоялось 12 августа — в день рождения героя.
Александр Крутов участвовал в испытаниях штурмовика вертикального взлета и посадки Як-38, палубных истребителях Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ, возглавлял Школу летчиков-испытателей. Герой скончался 6 октября 2023 года.
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«Благодарю всех, кто принял участие в установке этой мемориальной доски. Это важный для города день, важный день для семьи Александра Валерьевича, его друзей и коллег, ведь именно благодаря таким людям, как он, знаменитым летчикам, Жуковский известен не только в стране, но и во всем мире», — сказал глава округа Жуковский Борис Аубакиров.
Александр Крутов участвовал в испытаниях штурмовика вертикального взлета и посадки Як-38, палубных истребителях Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ, возглавлял Школу летчиков-испытателей. Герой скончался 6 октября 2023 года.
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Лев Каштанов