19 декабря 2025, 18:09

РИА Новости: двоих россиян арестовали в Болгарии по требованию США

Фото: iStock/YakobchukOlena

Двоих граждан России — Олега Ольшанского и Сергея Ивина — арестовали в Болгарии по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Софии.





По данным агентства, суд решил экстрадировать Ольшанского по запросу США. Его защита намерена подать апелляцию.



«По Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — говорится в сообщении.