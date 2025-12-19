Достижения.рф

Двоих россиян арестовали в Болгарии по требованию США

Фото: iStock/YakobchukOlena

Двоих граждан России — Олега Ольшанского и Сергея Ивина — арестовали в Болгарии по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Софии.



По данным агентства, суд решил экстрадировать Ольшанского по запросу США. Его защита намерена подать апелляцию.

«По Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — говорится в сообщении.
Новость дополняется
Лидия Пономарева

