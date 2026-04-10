Двойная стерилизация не помогла: мать восьмерых детей в Бразилии ждет еще одного ребенка
В Бразилии многодетная мать Джойс Оливейра сообщила о новой беременности после двух операций по стерилизации в семье. Ее супруг решился на вазэктомию после седьмых родов, а позже сама женщина перевязала маточные трубы. Об этом пишет Terra.
Однако пара все равно зачала восьмого ребенка. После этого Оливейра легла в больницу и перенесла еще одну процедуру. Теперь семья ждет девятого малыша. Бразильянка рассказала, что скоро родится девочка. Для нее уже выбрали имя «Мави».
«Бог выбрал меня, чтобы я стала матерью и воспитывала большую семью. Теперь я в этом не сомневаюсь», — заявила Оливейра.
Ранее стало известно, что в Зеленограде 29-летняя пациентка оказалась в реанимации после установки внутриматочной спирали. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время процедуры средство контрацепции перфорировало стенку матки.