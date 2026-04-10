Двойная стерилизация не помогла: мать восьмерых детей в Бразилии ждет еще одного ребенка

10 апреля 2026, 11:01

Terra: Мать восьмерых детей внезапно забеременела после стерилизации себя и мужа

В Бразилии многодетная мать Джойс Оливейра сообщила о новой беременности после двух операций по стерилизации в семье. Ее супруг решился на вазэктомию после седьмых родов, а позже сама женщина перевязала маточные трубы. Об этом пишет Terra.





Однако пара все равно зачала восьмого ребенка. После этого Оливейра легла в больницу и перенесла еще одну процедуру. Теперь семья ждет девятого малыша. Бразильянка рассказала, что скоро родится девочка. Для нее уже выбрали имя «‎Мави».





«‎Бог выбрал меня, чтобы я стала матерью и воспитывала большую семью. Теперь я в этом не сомневаюсь», — заявила Оливейра.