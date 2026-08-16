Маленький ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в российском регионе
В Псковской области на трассе «Санкт-Петербург – Невель» в Струго-Красненском муниципальном округе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречную полосу, где по касательной задел грузовик DAF, после чего столкнулся с еще одной легковушкой Audi, движущейся навстречу.
В результате аварии травмы получили шесть человек, среди них — маленький ребенок. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время автоинспекторы устанавливают точные причины и обстоятельства массового ДТП.
Ранее сообщалось, что семилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля Kia Rio в Самаре. Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.
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