Маленький ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в российском регионе

16 августа 2026, 23:35

Под Псковом в тройном ДТП с грузовиком пострадали шесть человек, включая ребенка

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Псковской области на трассе «Санкт-Петербург – Невель» в Струго-Красненском муниципальном округе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем канале в мессенджере Max.