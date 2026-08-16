Японка попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом

16 августа 2026, 23:20

В Японии задержали женщину, напавшую с катаной на бывшего мужа

Фото: iStock/Vladimir Kokorin

Жительница японского города Косай попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом. Об этом пишет газета FNN.