Японка попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом
Жительница японского города Косай попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом. Об этом пишет газета FNN.
По данным издания, все произошло днем 14 августа на парковке возле банка. 38-летняя женщина подкараулила экс-супруга, чтобы обсудить вопросы, связанные с выплатой алиментов. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и она бросилась на него с двумя видами оружия. Однако мужчина оказался проворнее и сумел обезвредить нападавшую, отобрав клинки.
Очевидец, заметивший потасовку, вызвал полицию, и никто из участников происшествия не пострадал. Японку задержали, на допросе она заявила, что не собиралась убивать бывшего мужа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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