В Абхазии задержали мужчину, избившего российскую туристку в одном из местных кафе

12 августа 2026, 00:55

Фото: iStock/piyaphun

В Абхазии задержали мужчину, который избил российскую туристку в одном из местных кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.





Инцидент произошёл 2 августа в районе кафе-бара «Немо». По предварительной информации, подозреваемый попытался познакомиться с пострадавшей, но после вежливого отказа спровоцировал конфликт, применив к ней физическую силу. В результате женщина получила гематомы и ссадины на руках и ногах, ушибленно-рваные раны лица, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.



