В Абхазии задержали мужчину, избившего российскую туристку в одном из местных кафе
В Абхазии задержали мужчину, который избил российскую туристку в одном из местных кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Инцидент произошёл 2 августа в районе кафе-бара «Немо». По предварительной информации, подозреваемый попытался познакомиться с пострадавшей, но после вежливого отказа спровоцировал конфликт, применив к ней физическую силу. В результате женщина получила гематомы и ссадины на руках и ногах, ушибленно-рваные раны лица, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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Правоохранительные органы установили, что нападение совершил Квеквескири Ахра Геннадьевич 1990 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и об угрозе убийством. При этом на момент нападения он уже находился под домашним арестом по другому делу – о похищении человека, вымогательстве, грабеже и незаконном хранении оружия. Теперь мужчину заключили под стражу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Абхазии во время отдыха в отеле Очамчырского района погибла двухлетняя девочка из Москвы. Трагедия случилась, когда мать находилась с двумя детьми у бассейна — малышка упала в воду. Родительница отвернулась, чтобы переодеть другого ребенка, и не сразу заметила исчезновение дочери.