Двухголовую черепаху обнаружили в США

20 сентября 2026, 09:46

Детеныша алмазной черепахи с двумя головами нашли в Массачусетсе

Фото: iStock/ronstik

Двухголового детеныша алмазной черепахи нашли в американском штате Массачусетс. Об этом 20 сентября сообщили представители местного Центра помощи диким животным, передает РЕН ТВ.





Состояние, при котором животное имеет две головы, является редкой аномалией и называется бицефалией. За последние пять лет подобное явление в Центре помощи диким животным Массачусетса наблюдали лишь дважды.

«Наша команда ветеринаров будет внимательно следить за этой необычной черепахой и исследовать, как функционируют обе ее головы в сочетании с телом», — говорится в заявлении.