Двухголовую черепаху обнаружили в США
Детеныша алмазной черепахи с двумя головами нашли в Массачусетсе
Двухголового детеныша алмазной черепахи нашли в американском штате Массачусетс. Об этом 20 сентября сообщили представители местного Центра помощи диким животным, передает РЕН ТВ.
Состояние, при котором животное имеет две головы, является редкой аномалией и называется бицефалией. За последние пять лет подобное явление в Центре помощи диким животным Массачусетса наблюдали лишь дважды.
«Наша команда ветеринаров будет внимательно следить за этой необычной черепахой и исследовать, как функционируют обе ее головы в сочетании с телом», — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что в городе Юджин (штат Орегон, США) у заводчиков Джастина Стюарта и Кари Джексон вылупился королевский питон с двумя головами.