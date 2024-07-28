Космонавт Артемьев заявил об отсутствии сомнений в посещении американцами Луны

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Нет никаких сомнений в том, что американские астронавты действительно были на Луне. Об этом заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что люди, которые не верят в то, что астронавты НАСА в 1969 году высадились на Луне относятся к той же категории, что и те, кто верит в «плоскую» Землю. По его словам, к тем, кто поддерживает теорию «лунного заговора», не верит в полёт Гагарина, не стоит относиться иначе как с юмором.
Сам Артемьев уверен, что 12 человек успешно высадились на Луне, совершив тот самый «большой шаг для всего человечества», по словам Армстронга, одного из астронавтов.
Ранее Юрий Лоза стал лауреатом «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теории о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х годов, лунном заговоре и вреде прививок.
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Сам Артемьев уверен, что 12 человек успешно высадились на Луне, совершив тот самый «большой шаг для всего человечества», по словам Армстронга, одного из астронавтов.
Ранее Юрий Лоза стал лауреатом «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теории о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х годов, лунном заговоре и вреде прививок.
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Александр Бойцов