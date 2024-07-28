Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Космонавт Артемьев заявил об отсутствии сомнений в посещении американцами Луны

Космонавт Артемьев заявил об отсутствии сомнений в посещении американцами Луны

28 июля 2024, 08:35
Фото: istockphoto/Elen11

Фото: istockphoto/Elen11

Нет никаких сомнений в том, что американские астронавты действительно были на Луне. Об этом заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что люди, которые не верят в то, что астронавты НАСА в 1969 году высадились на Луне относятся к той же категории, что и те, кто верит в «плоскую» Землю. По его словам, к тем, кто поддерживает теорию «лунного заговора», не верит в полёт Гагарина, не стоит относиться иначе как с юмором.

Сам Артемьев уверен, что 12 человек успешно высадились на Луне, совершив тот самый «большой шаг для всего человечества», по словам Армстронга, одного из астронавтов.



Ранее Юрий Лоза стал лауреатом «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теории о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х годов, лунном заговоре и вреде прививок.

Читайте также:

В «Роскосмосе» признали, что американцы были на Луне

В Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны

НАСА: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну
#человек
#люди
#новости
#луна
Франция безрезультатно потратила 1,4 миллиарда евро на очистку Сены
28 июля 2024, 16:58

Фото: istockphoto / saiko3p

Во Франции выразили недовольство очередным провалом на Олимпийских играх, сообщили в РИА Новости.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, запланированный на воскресенье, был отменён из-за плохой погоды.

Ранее в воскресенье Франс Пресс сообщило, что организаторы отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения воды в Сене. Причиной стал дождь, прошедший в пятницу и субботу в Париже.

«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.

Политик отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке.

В середине июля, за 13 дней до начала Олимпийских игр, чиновница уже купалась в Сене, чтобы доказать пригодность качества воды для проведения соревнований.

Читайте также:

В Аргентине появилась «маленькая Россия»

Организаторы оправдались за удаление скандального ролика с открытием игр в Париже

Европейцы заявили о желании переехать в Россию после Олимпиады в Париже
#дождь
#лидер
#россия
#олимпиада 2024
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: европейским дипломатам запретили устраивать вечеринки
28 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto / artJazz

Согласно сообщению Financial Times, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) получила указание сократить расходы на 43 миллиона евро, что составляет примерно 5% от её бюджета на текущий год, сообщили в Коммерсант.
Это решение было принято из-за того, что дипломаты превысили лимиты затрат.

«Европейским дипломатам приказали сократить расходы на командировки, отменить мероприятия и отложить работы по обеспечению безопасности резиденций. В следующем году ЕСВС планирует сократить дипломатическое присутствие в Африке и Латинской Америке. По словам дипломатической службы, в бюджете на следующий год предусмотрены «жёсткие меры экономии», включая продажу имущества и закрытие представительств», — поделились в ведомстве.

В настоящее время ЕСВС имеет 145 представительств по всему миру, включая представительства в Ватикане и Барбадосе. Из-за исчерпания бюджета ЕСВС была вынуждена отменить ежегодный приём на Генассамблее ООН.

Кроме того, около 50 зарубежных представительств испытывают серьёзные проблемы с безопасностью, но у ведомства нет денег для решения этих проблем, таких как установка замков на дверях, решёток на окнах и камер наблюдения.

Генеральный секретарь ЕСВС Стефано Саннино ещё в марте заявлял, что службе не хватает средств, и предусмотренный рост бюджета на 7,1% не компенсирует даже уровень инфляции в ЕС.

Читайте также:

Ходорковский* должен России около 17,4 млрд рублей

В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании

В Москве задержали сына российского миллиардера Бажаева за драку с полицией
#закрытие
#мероприятия
#расходы
#рост
#меры
#оон
#ес
#ток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киберэксперт Шутов: Мошенники могут создать идеальную копию любого сайта
28 июля 2024, 15:47

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники способны создавать идеальные копии любых сайтов, которые визуально практически невозможно отличить от настоящих. В иных случаях злоумышленники могут взломать подлинный сайт и получить доступ к размещённым на нём данным.
Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По словам эксперта, наиболее часто мошенники подделывают страницы в социальных сетях, на Госуслугах, в личных кабинетах крупнейших банков или популярных интернет-магазинах.

По словам Шутова, если ввести свои личные данные на этих фейковых страницах, они сразу же попадают в руки злоумышленников. Таким образом пользователи могут потерять свои деньги. Специалист рекомендовал самостоятельно проверять домены сайтов, чтобы убедиться в их подлинности, или использовать для этого специальные сервисы.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

Экономист Клименко рассказал о новой схеме мошенников с порталом «Госуслуг»

Жителей Подмосковья предупредили о поддельных банковских аккаунтах в мессенджерах
#деньги
#мошенники
#интернет
#защита
#данные
#пользователи
#преподаватель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 51 тысячи гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове
28 июля 2024, 11:50

Фото: Сергей Хакимов

Фестиваль «Гуляй город», посвящённый Молодинской битве, в Чехове посетили более 51 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Для гостей фестиваля подготовили большую программу, которая погрузила посетителей в атмосферу Руси XVI века. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.

Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории городского округа Чехов. Несмотря на значительное численное превосходство, армия крымского хана Девлета I Гирея бежала и понесла значительные потери.

Кульминацией стал реконструкция битвы. В ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.

«Этот праздник уже приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события. В этом году – 51 тысячу человек! Радует, что набирают популярность мероприятия, где можно познакомиться со славными страницами истории нашей страны, одна из которых – битва при Молодях. Поэтому невозможно не отметить огромную работу организаторов и всех причастных, благодаря кому этот ежегодный праздник растет и развивается», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для гостей фестиваля приготовили национальные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, аттракционы, мастер-классы, концерт и фудкорт. Весь день работали мастер-классы, на которых гости работали с кожей, глиной, древесиной, берестой, готовили блюда народных кухонь.

Читайте также:

Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси

Обнинск сохранит статус наукограда до 2040 года

Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму
#реконструкция
#праздник
#чехов
#концерт
#армия
#аттракционы
#страны
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ходорковский* должен России около 17,4 млрд рублей
28 июля 2024, 11:12

Фото: istockphoto / blinow61

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей.
По информации ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Михаила Ходорковского* с 2005 года были открыты исполнительные производства. Они включали в себя неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.

«Всего в отношении Ходорковского* было возбуждено восемь исполнительных производств в разные годы: в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022. Они касались взыскания почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, более 1,2 млрд рублей исполнительских сборов и госпошлины на сумму почти 29 тысяч рублей. В 2024 году были открыты ещё три исполнительных производства по взысканию штрафов», - поделились в ведомстве.

В июне генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство добилось конфискации имущества Ходорковского* и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева в пользу государства. Сумма конфискованного имущества составила почти 10 млрд рублей.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского* в Подмосковье.

Читайте также:

В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании

МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО, умершего в РОВД

В Москве задержали сына российского миллиардера Бажаева за драку с полицией

* признан в РФ иностранным агентом
#подмосковье
#суд
#дом
#видео
#нарушение
#штрафы
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси
28 июля 2024, 11:08

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством. Владыка отметил, что в настоящее время власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в российском обществе.
В поздравлении, опубликованном на сайте Московского патриархата Русской православной церкви, о\патриарх написал, что ему отрадно видеть, как духовные и светские власти разделяют ответственность за благополучие народа и страны, укрепляют духовно-нравственные ценности и вместе служат патриотическому воспитанию молодого поколения.

Глава РПЦ также отметил личный вклад президента России в развитие плодотворного и доброго диалога между государством и церковью. Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в служении на посту главы российского государства.

Читайте также:

Патриарх Кирилл лишил священника Беляева сана из-за ЧВК «Вагнер»

Россия ведёт с Украиной переговоры об освобождении пяти служителей УПЦ

Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного
#ценности
#рпц
#страны
#патриарх кирилл
#развитие
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании
28 июля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Akintevs

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, помимо «Грязинского пищевого комбината» (ГПК), интересы которого он лоббировал, фигурируют ещё три компании.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все эти фирмы связаны с арестованными членами совета директоров ГПК. Сейчас следователи проводят допросы сотрудников ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара», и ООО «Бруно».

По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое являются совладельцами ГПК и входят в совет директоров компании. Ковалевич также занимает должность генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Правоохранители также уточнили, что все остальные компании, в которых арестованные являются бенефициарами, поставляют свою продукцию ГПК.

Читайте также:

Фигурант по делу Булгакова Михайленко владел свиноводческой компанией

Активы и счета задержанного генерала Булгакова арестованы по делу о коррупции

Бывший замминистра обороны Булгаков попросил не отправлять его в СИЗО
#следователи
#ук
#обвинение
#компании
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО, умершего в РОВД
28 июля 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Thomasaf

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку из-за событий, попавших на камеры видеонаблюдения в отделе полиции в Махачкале. Там умер участник спецоперации Ахмет Джабраилов.
Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. Кадры видеозаписи с камер видеонаблюдения опубликовал в своём телеграм-канале председатель республиканской Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. Кто «слил» их ему, осталось неизвестным.

Инцидент произошёл 9 июля. В тот день полицейские доставили в наручниках участника СВО Ахмеда Джабраилова, находившегося, судя по внешним признакам, в состоянии наркотического опьянения. До этого он бегал с ножом по крышам и вёл себя агрессивно.

На записи видно, что сотрудники отдела применяют к задержанному силу. Один из них садится на него сверху, придавливая голову ногой, и наносит удары руками. Другие бьют его по ногам электрошокером. Через некоторое время Джабраилов перестаёт подавать признаки жизни, а в отделе появляются врачи.

В пресс-службе МВД Дагестана подчеркнули, что все выводы по поводу происшедшего будут сделаны на основании проверки, проводимой Следственным комитетом республики, в том числе на основании проведённых экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских будут лишь сотрудники данного ведомства.

Читайте также:

Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги

В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода

Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
#врачи
#мвд
#проверки
#кадры
#полицейские
#сотрудники
#сво
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков назвал отвратительными отдельные моменты церемонии открытия Олимпиады
28 июля 2024, 07:45

Фото: сайт Кремля

Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительными. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что странности Французской Республики известны давно, но процедура и программа проведения мероприятий Олимпиады обязательно согласовывается с Международным олимпийским комитетом (МОК). А вот то, что МОК согласовал всё это для показа на столь большую аудиторию, вызывает удивление, указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что отдельные эпизоды открытия Олимпиады не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, имея ввиду прежде всего ЛГБТ*-пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Так что хорошо, что российский зритель всего этого не видел. Можно уже начинать сострадать в связи с дальнейшей судьбой МОК, так как они встали на очень скользкую дорожку, заключил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте также:

В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже

Маск назвал церемонию открытия Игр проявлением вопиющего неуважения к христианам

Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917-го интеллигенции
#программа
#лгбт
#песков
#рф
#мок
#олимпиада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф