Джопуа: в Россию стали пропускать автомобили с мандаринами из Абхазии

Фото: iStock/ nitrub
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что в РФ начали пропускать фуры с мандаринами из Абхазии через границу, передало агентство «Интерфакс».
Беслан Джопуа уточнил, что на российско-абхазской границе образовалась пробка из больше чем 20 машин, которые перевозят цитрусовые плоды из Абхазии в Российскую Федерацию. Задержка произошла в связи с тем, что российские санитарные службы обнаружили в некоторых поставках западный цветочный трипс. Из-за этого фито-санитарный контроль ужесточили и проводят тщательные проверки сельскохозяйственной продукции, которую вывозят из республики.
6 декабря власти Абхазии сообщили о запрете со стороны РФ на ввоз мандаринов из республики. Исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба отметил, что санитарные службы республики говорят об отсутствии в цитрусовых какой-либо вредоносной мушки.
Читайте также:
Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с РФ об инвестициях
Премьер-министра Абхазии отправили в отставку
Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии
Ольга Енгалычева