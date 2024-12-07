Джопуа: в Россию стали пропускать автомобили с мандаринами из Абхазии

Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи в США вместе с рядом научных учреждений обнаружили следы фентанила и иных фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, которые обитают в Мексиканском заливе, сообщил журнал iScience.