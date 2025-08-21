Минздрав расширил список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем
С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, который включает расстройства аутистического спектра и аномалии цветового зрения. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в апреле.
Обновленный список заболеваний, при которых запрещается управление автомобилем, содержит 11 пунктов. К существовавшим ранее противопоказаниям добавились общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также аномалии цветового зрения — частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.
Изменения направлены на приведение российских норм в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10). Как отмечают эксперты, несмотря на формальное расширение перечня, практика допуска к управлению транспортом существенно не изменится: окончательное решение всегда остается за лечащим врачом, который оценивает состояние пациента.
Психиатр Дмитрий Стежков пояснил: тем, кому раньше отказывали в водительском удостоверении по медицинским показаниям, и теперь не смогут его получить. Водители же, которые ранее получили права, а затем приобрели указанные заболевания, могут быть лишены права управления, но только после медицинского обследования.
