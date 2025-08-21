Минздрав расширил список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем

21 августа 2025, 02:32

С 1 сентября водителям с аутизмом и дальтонизмом запретят садиться за руль

Фото: Istock/Volha Rahalskaya

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, который включает расстройства аутистического спектра и аномалии цветового зрения. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в апреле.