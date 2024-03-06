Егор Кончаловский присоединился к подмосковным информаторам о выборах

Видео: пресс-служба Мособлизбиркома
Кинорежиссёр Егор Кончаловский, проживающий в городском округе Истра, побеседовал с членами участковой избирательной комиссии, оповещающими избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, и внёс свой вклад в работу информаторов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Егор Андреевич не только приветливо встретил наших коллег, но и сам решил принять участие в информировании жителей города Истра и всего Подмосковья о выборах», — говорится в сообщении.Кончаловский обратился с призывом ко всем россиянам прийти на голосование и сделать свой выбор.
«От вашего решения, от вашей активности будет зависеть то, как мы будем жить и в нашем округе, и в нашем замечательном Подмосковье, и в нашей стране», — заявил Кончаловский.Информирование избирателей о предстоящих выборах проводится в Московской области с 17 февраля, в работе участвуют более 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Все они прошли специальное обучение.
Информаторы рассказывают избирателям о кандидатах, дате выборов, а также о том, какие есть формы голосования и где находятся избирательные участки. В завершении беседы они передают гражданам информационные материалы.
Выборы президента России состоятся в марте этого года. Впервые для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.
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